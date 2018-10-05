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В Израиле усомнились в эффективности С-300
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Израильский министр усомнился в эффективности С-300 против истребителей F-35 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби заявил, что поставленные Сирии зенитные ракетные комплексы С-300 якобы «даже не смогут отследить» израильскую авиацию, которая включает малозаметные американские истребители F-35, передает Haaretz.
По словам Ханегби, наличие новых комплексов у сирийцев не «подрежет крылья» израильской авиации.
«Операционные возможности наших ВВС таковы, что эти батареи (С-300) на самом деле не ограничивают их эффективность», — заявил политик в эфире радиостанции Israel's Army Radio, передает RT.
Он уверен, что С-300 якобы «даже не смогут отследить» малозаметные истребители, которые есть у Израиля.
Ханегби напомнил, что Россия уже разворачивала С-300 для защиты собственной инфраструктуры, поэтому возможности этой системы давно учитываются Израилем при стратегическом планировании. К тому же, для ввода ЗРК в строй сирийской армии понадобится «несколько месяцев», считает министр.
Ранее стало известно, что Вашингтон в связи с поставками Россией Сирии ЗРК С-300 решил передать Израилю дополнительные новейшие истребители пятого поколения F-35. Для оперативности их возьмут из действующих эскадрилий ВВС США. Это должно продемонстрировать решимость США и Израиля поддерживать операции израильских ВВС над Сирией, несмотря на усиление сирийской ПВО.
Тем временем немецкие СМИ считают, что поставка в Сирию российских ЗРС С-300 должна в большей степени беспокоить США, нежели Израиль.
Решение о поставке в САР комплексов С-300 было принято в ответ на действия Израиля в инциденте с российским Ил-20. 2 октября Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о поставках комплекса С-300 в САР.
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