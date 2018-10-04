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Армия России избавится от советских «символов»
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Армия России избавится от советских «символов» 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Российское правительство внесло изменения, касающиеся ушанок и пилоток, в нормы снабжения военнослужащих в мирное время. Документ, подписанный премьером Дмитрием Медведевым, опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ приостанавливает выдачу солдатам шерстяных пилоток до 1 июня 2022 года.
В постановлении сказано, что «шапку-ушанку», под которой подразумевается шапка-ушанка из каракуля с козырьком, заменят «шапкой» и «шапкой из каракуля». Вместо меховой ушанки в армии появится просто «меховая шапка».
«Российская газета» поясняет, что рядовым военным будут выдавать обычные шапки, полковникам и генералам — меховые, а капитанам первого ранга и адмиралам флота — каракулевые. Зимние шапки командного состава флота лишатся козырька.
Позицию, обозначенную как «рубаха», заменят «фуфайкой».
«Нательные кальсоны» дополнят двумя парами трусов, которые военнослужащим будут выдавать на один год. Трусы получат только военные, проходящие службу по контракту на должностях старшин, сержантов и солдат, а также курсанты военно-морских училищ.
В 2014 году в Минобороны заявили, что российская армия окончательно распрощалась с портянками. Министр Сергей Шойгу называл их пережитком прошлого. Портянки заменили носками с «усиленными пятками» и специальным плетением.
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