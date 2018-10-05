Дания не станет атаковать Россию

Датский министр обороны отклонил призыв главы комитета по обороне напасть на Россию первыми, пишет Jyllands-Posten (Дания) . Министр не готов отказаться от стереотипной идеи о российской угрозе, однако он понимает, что для такой небольшой страны, как Дания, смешно говорить о нападении на Россию, пусть и в киберпространстве. Но ситуация, когда высокопоставленный политик открыто предлагает развязать войну, ненормальна.
Серьезная кибератака может стать причиной конвенционального военного возмездия НАТО, говорит министр обороны Дании.
Министр обороны Клаус Йорт Фредериксен (Claus Hjort Frederiksen) категорически не согласен с недавно вступившим в должность председателем парламентского комитета по обороне Насером Хадером (Naser Khader).
В среду по прибытии встречу министров обороны НАТО в Брюсселе Клаус Йорт Фредериксен заявил, что Дания не должна идти в контратаку на иностранных хакеров — например, на российскую хакерскую группу «Фэнси беар» (Fancy Bear), тесно связанную с российской военной разведкой ГРУ.
В новостях «Датского радио» (DR) Насер Хадер предложил следующее: стратегия Дания в отношении кибератак должна превратиться из оборонительной в наступательную, то есть «мы должны взламывать тех, кто взламывает нас». Важно обозначить некие красные линии, а не смиряться с ролью «мишени», считает этот консервативный политик.
«Мы давно им говорим: хватит нас взламывать! Почему вы никак не прекратите? Зачем вы подтачиваете нашу демократию и наши общественные институты? Но ничего не прекратилось, а лишь продолжается. Поэтому нам ничего иного не остается, кроме как перейти в наступление», — сказал он «Датскому радио».
Клаус Йорт не согласен.
«Не в нашем стиле устраивать активные кибератаки. Ясно, что угроза, которую мы чувствуем со стороны России, довольно серьезная. И мы ежедневно ощущаем, что совершаются атаки на наши жизненно важные элементы инфраструктуры, систему электроснабжения, например, которую пытались взломать русские», — говорит он.
По данным военной разведки Дании, кибератаки в настоящий момент представляют собой одну из самых серьезных угроз стране и ее интересам.
Несколько лет датские вооруженные силы работали над созданием реального наступательного киберпотенциала, который наступательными и оборонительными кибероперациями поддерживал бы нашу оборону, а в будущем также и НАТО. За последние четыре года в рамках оборонных расходов на киберсферу было выделено 1,4 миллиардов крон (примерно 11 миллиардов долларов).
Цель российских попыток взлома критически важных элементов инфраструктуры вроде электроснабжения может заключаться в стремлении парализовать эти системы или поместить туда вредоносные программы — вирусы — которые могут быть активированы при чрезвычайных ситуациях.
«Мы видели, как они это делали на Украине, где было отключено электричество», — говорит Клаус Йорт Фредериксен.
«Юлландс-Постен»: Но почему бы тогда не пойти в атаку, как предложил Хадер?
Клаус Йорт Фредериксен: Это не вписывается в нашу стратегию в политике безопасности, такая маленькая страна, как Дания, не нападает на всех вокруг. Мы должны выстраивать оборону. А где проходит предел терпения, нужно обсуждать совместно в НАТО. Если будет какая-то серьезная кибератака, отвечать на нее нужно не другой кибератакой. Отвечать нужно конвенционально.
Под «конвенционально» имеются в виду классические военные действия, например, с участием военных самолетов или солдат.
— Председатель парламентской комиссии по обороне хочет развязать войну, а министр обороны говорит, что не стоит? Это нормально?
— Он ведь сказал, что все из-за того, что русские постоянно это делают, это очень плохо и требует реакции. Но мы стараемся сохранить баланс.