Дания не станет атаковать Россию

Министр обороны Дании отклонил предложение атаковать российских хакеров

Jyllands-Posten (Дания) . Министр не готов отказаться от стереотипной идеи о российской угрозе, однако он понимает, что для такой небольшой страны, как Дания, смешно говорить о нападении на Россию, пусть и в киберпространстве. Но ситуация, когда высокопоставленный политик открыто предлагает развязать войну, ненормальна. Датский министр обороны отклонил призыв главы комитета по обороне напасть на Россию первыми, пишет. Министр не готов отказаться от стереотипной идеи о российской угрозе, однако он понимает, что для такой небольшой страны, как Дания, смешно говорить о нападении на Россию, пусть и в киберпространстве. Но ситуация, когда высокопоставленный политик открыто предлагает развязать войну, ненормальна.

Серьезная кибератака может стать причиной конвенционального военного возмездия НАТО , говорит министр обороны Дании.

Министр обороны Клаус Йорт Фредериксен (Claus Hjort Frederiksen) категорически не согласен с недавно вступившим в должность председателем парламентского комитета по обороне Насером Хадером (Naser Khader).

В среду по прибытии встречу министров обороны НАТО в Брюсселе Клаус Йорт Фредериксен заявил, что Дания не должна идти в контратаку на иностранных хакеров — например, на российскую хакерскую группу «Фэнси беар» (Fancy Bear), тесно связанную с российской военной разведкой ГРУ

В новостях «Датского радио» (DR) Насер Хадер предложил следующее: стратегия Дания в отношении кибератак должна превратиться из оборонительной в наступательную, то есть «мы должны взламывать тех, кто взламывает нас». Важно обозначить некие красные линии, а не смиряться с ролью «мишени», считает этот консервативный политик.

«Мы давно им говорим: хватит нас взламывать! Почему вы никак не прекратите? Зачем вы подтачиваете нашу демократию и наши общественные институты? Но ничего не прекратилось, а лишь продолжается. Поэтому нам ничего иного не остается, кроме как перейти в наступление», — сказал он «Датскому радио».

Клаус Йорт не согласен.

«Не в нашем стиле устраивать активные кибератаки. Ясно, что угроза, которую мы чувствуем со стороны России, довольно серьезная. И мы ежедневно ощущаем, что совершаются атаки на наши жизненно важные элементы инфраструктуры, систему электроснабжения, например, которую пытались взломать русские», — говорит он.

По данным военной разведки Дании, кибератаки в настоящий момент представляют собой одну из самых серьезных угроз стране и ее интересам.

Несколько лет датские вооруженные силы работали над созданием реального наступательного киберпотенциала, который наступательными и оборонительными кибероперациями поддерживал бы нашу оборону, а в будущем также и НАТО. За последние четыре года в рамках оборонных расходов на киберсферу было выделено 1,4 миллиардов крон (примерно 11 миллиардов долларов).

Цель российских попыток взлома критически важных элементов инфраструктуры вроде электроснабжения может заключаться в стремлении парализовать эти системы или поместить туда вредоносные программы — вирусы — которые могут быть активированы при чрезвычайных ситуациях.

«Мы видели, как они это делали на Украине, где было отключено электричество», — говорит Клаус Йорт Фредериксен.

«Юлландс-Постен»: Но почему бы тогда не пойти в атаку, как предложил Хадер?

Клаус Йорт Фредериксен: Это не вписывается в нашу стратегию в политике безопасности, такая маленькая страна, как Дания, не нападает на всех вокруг. Мы должны выстраивать оборону. А где проходит предел терпения, нужно обсуждать совместно в НАТО. Если будет какая-то серьезная кибератака, отвечать на нее нужно не другой кибератакой. Отвечать нужно конвенционально.

Под «конвенционально» имеются в виду классические военные действия, например, с участием военных самолетов или солдат.

— Председатель парламентской комиссии по обороне хочет развязать войну, а министр обороны говорит, что не стоит? Это нормально?