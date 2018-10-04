В Сирии С-300 обнаружат ВВС США в случае их применения, заявил эксперт

Ранее американское издание The Drive сообщало, что Соединенные Штаты допускают активизацию использования стелс-истребителей F-22 и противорадиолокационных самолетов F-16CJ для проведения воздушных операций в Сирии из-за поставок Дамаску российских зенитно-ракетных комплексов С-300. В начале военной кампании в Сирии, когда возможные ответные шаги сирийских войск были еще неясны, американские ВВС уже применяли F-22 и F-16CJ, которые предназначены для подавления и уничтожения противовоздушной обороны противника, указывает издание. При этом на данный момент F-22 уже используются американцами в ходе воздушных операций в районах, подконтрольных сирийским правительственным силам, заключает издание.

"Комплексы С-300 и С-400 обнаруживают стелс-истребители. Появление в воздухе Сирии и попытки туда проникнуть F-22 или F-35 будут зафиксированы. Не существует "невидимых" истребителей. Учитывая, что создана эффективная система ПВО, которая обеспечивает безопасность Сирии, то, что радиолокационные станции контролируют воздушное поле и фиксируют действия любой боевой авиации, американские машины будут обнаружены. Дальнейшие действия в этой ситуации будет предпринимать российское командование", — заявил РИА Новости в четверг Коротченко.

Решение о поставках в Сирию С-300 было принято после того, как 17 сентября был сбит российский Ил-20, который возвращался на базу Хмеймим. Тогда во время удара четырех израильских F-16 по объектам в Латакии сирийские ПВО случайно сбили российский самолет-разведчик, при этом погибли 15 военных.