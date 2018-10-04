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ВМС США хотят демонстративно показать свою силу Китаю
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ВМС США хотят демонстративно показать свою силу Китаю 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Военно-морские силы США предложили Пентагону провести демонстративные военные учения для устрашения Китая.
По данным телеканала CNN, в проекте предлагается начать операцию уже в ноябре. Цель ее в том, чтобы показать, как США могут противостоять потенциальным противникам на нескольких фронтах.
Это предложение сосредоточено на операциях в Тихом океане, недалеко от Китая, но учения могут простираться до западного побережья Южной Америки, где Китай увеличивает свои инвестиции, и до России, сообщает РИА Новости.
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