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НАТО готовит «ответ на поведение России»
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Страны НАТО в четверг обсудят «ответ на поведение России» 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Министры обороны стран НАТО обсудят на переговорах в четверг ответ альянса на поведение России, заявил генсек Йенс Столтенберг, открывая пленарное заседание совмина.
"Сегодня мы обсудим прогресс в укреплении обороноспособности альянса, включая наш ответ на все более напористое поведение России и на нестабильность на наших южных границах. Мы рассмотрим, как обеспечить передвижение сил через Европу и между Европой и Северной Америкой", — заявил он.
"Мы рассмотрим реализацию адаптированной командной структуры альянса, которая создает основу для реагирования на угрозы с любого направления", — сказал Столтенберг.
"Мы также обсудим с нашими партнерами, Финляндией, Швецией и ЕС, пути дальнейшего усиления сотрудничества в таких сферах, как кибербезопасность, противодействие гибридным угрозам и военной мобильности", — сообщил генсек альянса.
Остальная часть заседания министров обороны пройдет за закрытыми дверями.
Ранее Столтенберг выразил обеспокоенность союзников усилением военного присутствия РФ в Черном море, ситуацией в Азовском море, а также призвал Москву ответить на вопросы стран НАТО относительно соблюдения условий договора о РСМД.
Россия неоднократно подчеркивала, что не собирается нападать ни на одну из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в альянсе прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.
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