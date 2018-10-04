НАТО готовит «ответ на поведение России»

Страны НАТО в четверг обсудят «ответ на поведение России»

Министры обороны стран НАТО обсудят на переговорах в четверг ответ альянса на поведение России , заявил генсек Йенс Столтенберг , открывая пленарное заседание совмина.

"Сегодня мы обсудим прогресс в укреплении обороноспособности альянса, включая наш ответ на все более напористое поведение России и на нестабильность на наших южных границах. Мы рассмотрим, как обеспечить передвижение сил через Европу и между Европой и Северной Америкой", — заявил он.

"Мы рассмотрим реализацию адаптированной командной структуры альянса, которая создает основу для реагирования на угрозы с любого направления", — сказал Столтенберг.

"Мы также обсудим с нашими партнерами, Финляндией, Швецией и ЕС , пути дальнейшего усиления сотрудничества в таких сферах, как кибербезопасность, противодействие гибридным угрозам и военной мобильности", — сообщил генсек альянса.

Остальная часть заседания министров обороны пройдет за закрытыми дверями.

Ранее Столтенберг выразил обеспокоенность союзников усилением военного присутствия РФ в Черном море, ситуацией в Азовском море, а также призвал Москву ответить на вопросы стран НАТО относительно соблюдения условий договора о РСМД.

Россия неоднократно подчеркивала, что не собирается нападать ни на одну из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в альянсе прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.