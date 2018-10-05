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США напомнили о каре за российские С-400
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США напомнили странам о каре за российские С-400 

Lenta.ru + ещё 32 2 часа назад
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»
США напомнили своим союзникам об угрозе санкций в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA). Об этом сообщил ТАСС представитель Совета национальной безопасности Белого дома на фоне покупки Индией российских зенитных ракетных комплексов С-400.
По его словам, Вашингтон призывает партнеров отказаться от транзакций, которые могут попасть под действие CAATSA. Он добавил, что С-400 «входят в центральную область применения раздела 231 закона» — новые или качественные обновления оборонных возможностей.
«Недавнее решение ввести санкции против китайской государственной структуры за покупку С-400 демонстрирует серьезность наших намерений по данному вопросу», — подчеркнули в Совете.
5 октября президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали контракт на поставку российских зенитных ракетных комплексов С-400 для Нью-Дели. Ранее сообщалось, что системы «Триумф» (наименование экспортной версии) должны прибыть в Индию в течение пяти лет. Указывалось, что страна закупит ЗРК на 5,43 миллиарда долларов.
С-400 — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Принята на вооружение в России в 2007 году.
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