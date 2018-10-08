Индия «оправдалась» за оружие РФ

В Индии ответили на угрозы санкций США из-за покупки российского оружия

Индия осознает, что США могут ввести против нее санкции, но она ведет независимую политику, в связи с чем и купила российское оружие, заявил начальник штаба сухопутных войск Индии Бипин Рават. Слова генерала передает издание New Indian Express.

"Да, мы понимаем, что против нас (Индии. — Прим. ред.) могут быть санкции, но мы ведем независимую политику", — подчеркнул он.

Он также добавил, что России "не следует беспокоиться" из-за укрепления отношений между Нью-Дели и Вашингтоном.

"Вы (Россия. — Прим. ред.) можете быть уверены, что хотя мы и поддерживаем контакты с Америкой для получения технологий, мы ведем независимую политику. Пока мы обсуждаем санкции, и вы спрашиваете про санкции, Владимир Путин и Нарендра Моди подписывают контракт о покупке комплексов С-400, несмотря на то, что в будущем у нас могут возникнуть трудности с Америкой", — заключил генерал.

Российско-индийский контракт

В пятницу Россия и Индия заключили контракт на поставку Нью-Дели комплексов С-400. Приобретение пяти полков новейших зенитных ракетных систем обойдется Индии в 5,43 миллиарда долларов. Индия станет третьим зарубежным покупателем "Триумфов" после Китая и Турции.

В США ранее выражали обеспокоенность планами Дели и не исключили введения санкций по закону о CAATSA ("О противодействии противникам Америки через санкции"). Помощник министра обороны по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер заявлял, что Вашингтон признает прошлые связи Индии и России в оборонной сфере, но в будущем хочет переориентировать Нью-Дели на себя.

Россия и Индия — крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС — российского и советского производства. Ежегодно Россия поставляет Индии технику и оружие на несколько миллиардов долларов.