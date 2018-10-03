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Анонсирована масштабная программа укрепления ВСУ
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Турчинов анонсировал масштабную программу укрепления в ВСУ 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил о планах провести масштабную программу укрепления бронетанкового потенциала ВС страны.
Об этом, как сообщает УНН, он заявил в ходе выступления в Харькове.
«Сейчас формируется государственный оборонный заказ, и, безусловно, мы планируем серьёзную программу укрепления бронетанкового потенциала наших вооружённых сил», — отметил Турчинов.
Ранее сообщалось, что украинские военные провели испытания нового украинского оружия и техники, включая беспилотники, зенитную установку и многоцелевые вертолёты.
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