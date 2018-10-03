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Индия может закупить сотни танков Т-14 «Армата»
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Индия может закупить сотни танков Т-14 «Армата» — СМИ 

ТК «Звезда» + ещё 11 20 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Индия рассматривает вопрос о закупке нескольких новейших российских танков Т-14 «Армата» для замены устаревающих Т-72.
Армия Индии планирует закупить 1770 современных танков взамен устаревших Т-72 и танк Т-14 «Армата» является кандидатом для этой сделки, сообщает издание Indian defense news.
В сообщении говорится, что в данный момент в России находится начальник штаба Сухопутных сил Индии Бипин Рават.
«Визит рассматривается в качестве попытки придать новый импульс двустороннему стратегическому партнерству. И не исключено, что вопрос о приобретении танка Т-14 "Армата" будет обсуждаться», — говорится в сообщении.
В нем также подчеркнуто, что Индия выбирает между российским Т-14 «Армата», южнокорейским K-2 Black Panther и украинским танком «Оплот». При этом одним из главных условий будет производство танков в Индии.
Подчеркнем, что Индия является крупнейшим покупателем российской бронетехники на протяжении последних десятилетий. Так, на вооружении армии стоит около тысячи танков Т-90С.
Ранее сообщалось, что вопрос о поставках российского оружия будет обсуждаться в ходе предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Индию.
В частности, в ряде СМИ сообщалось, что Индия готова заключить контракт на поставку комплексов С-400.
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