Ещё
США поставили на Украину крупную партию оружия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Гордая сепаратистка» взбесила украинцев
«Гордая сепаратистка» взбесила украинцев

Стало известно о крупной поставке Украине оружия из США 

Lenta.ru + ещё 3 45 минут назад
Фото: Reuters
США поставили на Украину крупную партию летального оружия. Об этом сообщил источник «Интерфакса».
По его данным, американская сторона доставила оружие и боеприпасы, включая ракеты, через пограничный пункт пропуска Краковец на границе с Польшей еще 30 августа. «Ввезены около 3,5 тысяч единиц стрелкового оружия, более 3,1 тысячи мин, около 2 миллионов боевых патронов, около 34 тысяч детонирующих устройств, 52 тысяч ракет», — сообщил источник. Кроме того, поставлены были почти 5,4 миллиона холостых патронов.
Отправителем груза значится американская военная база в городе Сиракьюс в штате Нью-Йорк. Получатель оружия — военная часть А-4150 в селе Старичи в Львовской области.
В конце сентября сообщалось, что Конгресс США одобрил выделение Украине в 2019 году военной помощи на сумму в 250 миллионов долларов. Деньги пойдут на предоставление Киеву летальных видов вооружения, замены ранее поставленного оружия и военных товаров, логистической поддержки, проведения военных учений. США также продолжат оказывать стране разведывательную поддержку.
29 августа стало известно, что Украина запросила у США три комплекса ПВО стоимостью 750 миллионов долларов за единицу, а также беспилотники, контрбатарейные радары и контрснайперские системы.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Захарченко эмигрировала в США145
«Необходимое зло»: реакция Запада на расстрел Белого дома145
Сестра устроила фотосессию мертвой звезды «Дома-2»10
Торговая война переросла в политический кризис19
Пока вы спали: Кто станет новым главой ДНР18
Видео
05:14
«Необходимое зло»: реакция Запада на расстрел Белого дома
В мире Статьи
00:29
Родные поделят роскошное наследство Карцева
Шоу-бизнес
04:09
Торговая война переросла в политический кризис
В мире Статьи
00:30
Массовая драка цыганок на Украине попала на видео
Происшествия В мире
03:19
Жена Захарченко эмигрировала в США
Происшествия
00:58
Командир украинского катера пообещал пойти на Крым
Украина Армия
05:01
Пугачева поставила на место дерзкого Баскова
Шоу-бизнес
00:40
Лондон пугает Москву
Политика Статьи
05:14
Трампа обвинили в ужасном преступлении
В мире Статьи
01:43
Пока вы спали: Кто станет новым главой ДНР
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение