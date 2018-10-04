РФ развернет нестратегическую систему ПРО

Россия развернет нестратегическую систему ПРО

Основу системы НПРО составят мобильные комплексы, смонтированные на грузовых автомобилях, которые в случае возникновения угрозы допускают развертывание в считанные часы. Потенциальной целью таких комплексов станут гиперзвуковые летательные аппараты и баллистические ракеты противника дальностью несколько сотен километров.

По информации газеты, комплексы, которые войдут в состав системы НПРО, будут прикрывать города, важные социальные учреждения, скопления войск, дорожную и промышленную инфраструктуру. В перспективе планируется полностью обеспечить безопасность всей территории страны от ракетных ударов противника.

Издание отмечает, что последнее поколение ракет комплексов С-400 и С-500 способно перехватывать нестратегические баллистические ракеты, отличающиеся высокой скоростью и маневренностью на финальном участке траектории.

Действующая в России стратегическая система ПРО, в отличие от комплексов НПРО, образована стационарными капитальными строениями, подземными шахтами с противоракетами и сетью бункеров (командных пунктов).