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РФ развернет нестратегическую систему ПРО
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Россия развернет нестратегическую систему ПРО 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Минобороны России утвердило концепцию нестратегической противоракетной обороны (НПРО), сообщают «Известия».
Основу системы НПРО составят мобильные комплексы, смонтированные на грузовых автомобилях, которые в случае возникновения угрозы допускают развертывание в считанные часы. Потенциальной целью таких комплексов станут гиперзвуковые летательные аппараты и баллистические ракеты противника дальностью несколько сотен километров.
По информации газеты, комплексы, которые войдут в состав системы НПРО, будут прикрывать города, важные социальные учреждения, скопления войск, дорожную и промышленную инфраструктуру. В перспективе планируется полностью обеспечить безопасность всей территории страны от ракетных ударов противника.
Издание отмечает, что последнее поколение ракет комплексов С-400 и С-500 способно перехватывать нестратегические баллистические ракеты, отличающиеся высокой скоростью и маневренностью на финальном участке траектории.
Действующая в России стратегическая система ПРО, в отличие от комплексов НПРО, образована стационарными капитальными строениями, подземными шахтами с противоракетами и сетью бункеров (командных пунктов).
В октябре король Асгардии Игорь Ашурбейли, в 2001-2011 годах занимавший должность гендиректора «Алмаз-Антей», оценил стоимость разработки российской зенитной ракетной системы С-400 в 170 миллионов долларов.
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