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При помощи С-300 в Сирии создадут бесполетную зону
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При помощи С-300 в Сирии создадут бесполетную зону 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Часть сирийской территории будет закрыта для иностранной военной авиации после развертывания систем противовоздушной обороны С-300, сообщил член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.
«Безусловно, когда система [ПВО] будет выстроена и начнет работать, это будет бесполетная зона. Системы С-300 очень эффективны», — сказал сенатор «Интерфаксу».
Он отметил, что «это все очень серьезно». «Я бы сегодня никому не рекомендовал баловаться с точки зрения нарушения границ Сирии и возможного нападения», — подчеркнул Клинцевич.
Сенатор добавил, что в случае нападения, в том числе со стороны моря, ракеты С-300 достанут самолеты прежде, чем их боеприпасы достигнут цели.
Ранее во вторник президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами российского Совета безопасности, на котором министр обороны Сергей Шойгу рассказал о поставках комплекса С-300 в Сирию.
Решение о поставке в Сирию комплексов С-300 было принято в ответ на действия Израиля в инциденте с российским Ил-20.
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