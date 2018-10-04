Пентагон негативно отреагировал на поступок РФ

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Пентагон назвал «безответственной» передачу С-300 Сирии 

РИА Новости + ещё 63 1 час назад
Пентагон назвал "безответственной" передачу Сирии российских систем ПВО С-300.
Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об осуществлении поставки в Сирию С-300 и другого оборудования для повышения безопасности российских военнослужащих. По его словам, были поставлены четыре пусковые установки и другая техника, обучить сирийских военных работе с ней планируется за три месяца.
"Поставлять подобные оборонные системы сирийскому режиму — это, честно говоря, безответственно", — говорится в заявлении Пентагона.
"Похоже, что это направлено на предоставление дальнейшего прикрытия низким действиям ее (России) партнеров — Ирана и Сирии", — сказал представитель Пентагона.
Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва в течение двух недель передаст Сирии С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине России.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В настоящее время силы коалиции и поддерживаемые ими курдские вооруженные формирования занимают значительную территорию на севере и востоке Сирии, которая неподконтрольна Дамаску.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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