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Новый российский авианосец получит расширенную палубу
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Новый российский авианосец может получить расширенную палубу 

ТК «Звезда» + ещё 3 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Расширенная палуба позволит повысить боевой потенциал корабля и количество самолетов на борту.
Новый российский авианосец может получить палубу, которая сопоставима по ширине с палубой американского «Нимица», сообщил ТРК «Звезда» начальник сектора проектного отдела Крыловского государственного научного центра Алексей Лицис.
«Мы разработали проект авианосца с усовершенствованной подводной частью, которая позволит увеличить ширину полетной палубы. Скажем, у американского авианосца Нимиц ширина палубы составляет 78 метров. Мы смогли добиться той же ширины», — рассказал Лицис.
По его словам, длина палубы составит порядка 300 метров, а водоизмещение нового авианосца — 44000 тонн. Модель данного корабля была впервые представлена на форуме «Армия-2018».
«Данный проект разрабатывался для экспорта и предполагалось, что он будет использовать неядерное органическое топливо, что позволит значительно сократить расходы во время стоянки корабля», — подчекнул Лицис.
В данный момент в составе ВМФ России находится только один авианесущий крейсер — «Адмирал Советского Союза Кузнецов». Общая длина авианосца «Адмирал Кузнецов» составляет 304,5 метра, максимальная ширина палубы равняется 67 метрам.
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