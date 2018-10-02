НАТО обвинил Россию в нарушении договора о РСМД

Столтенберг призвал Россию ответить на озабоченность НАТО в связи с РСМД

НАТО считает, что РФ нарушает положения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, призывает ее к "транспарентности", заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг в преддверии встречи министров обороны в Брюсселе 3-4 октября.

"Мы остаемся озабоченными недостаточным соблюдением РФ ее международных обязательств, включая договор о РСМД. Сейчас эти договоренности под угрозой из-за действий РФ. После нескольких лет отрицания РФ признала существование новой ракетной системы, которая называется 9М729. РФ не предоставила убедительных ответов по этой новой ракете", — заявил во вторник журналистам Столтенберг.

МИД РФ заявляли, что крылатые ракеты наземного базирования 9М729 полностью соответствуют обязательствам РФ по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Все члены альянса согласны, что РФ нарушает этот договор. Важно, чтобы РФ отреагировала на эти озабоченности транспарентно и по существу", — сказал он.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. В американском конгрессе даже звучали призывы разработать законопроект, который прямо обвинит Россию в нарушении этого документа и подготовит почву для выхода США из него по той же схеме, по которой Вашингтон вышел из договора по ПРО.

Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору РСМД. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.

В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис.

В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.