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Кремль отреагировал на угрозу сбивать ракеты РФ
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Кремль отреагировал на угрозу США «уничтожить» российские ракеты 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 93 8 часов назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии американскому телеканалу CNN дал оценку высказыванию постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о готовности Вашингтона сбивать российские ракеты.
В сообщении телеканала говорится, что, по словам Пескова, Кремль «предпочитает не обращать особого внимания на высказывания постпредов в то время, как у нас есть слишком много неопределенности с заявлениями на более высоком уровне», передает ТАСС.
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Хатчисон ранее заявляла, что Вашингтон рассматривает возможность уничтожать создаваемые Россией ракеты наземного базирования еще на стадии разработки.
Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что американская сторона подобными заявлениями пытается прикрыть собственные нарушения Договора РСМД, и сравнил угрозы со стороны США с «щенячьим гавом».
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