Кремль отреагировал на угрозу сбивать ракеты РФ

Кремль отреагировал на угрозу США «уничтожить» российские ракеты

В сообщении телеканала говорится, что, по словам Пескова, Кремль «предпочитает не обращать особого внимания на высказывания постпредов в то время, как у нас есть слишком много неопределенности с заявлениями на более высоком уровне», передает ТАСС

Хатчисон ранее заявляла, что Вашингтон рассматривает возможность уничтожать создаваемые Россией ракеты наземного базирования еще на стадии разработки.