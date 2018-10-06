Ещё
В ЗВО начались масштабные учения по управлению войсками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Командирам воинских частей танковой армии ЗВО продемонстрировали ведение боевых действий с учетом опыта современных вооруженных конфликтов 

ТК «Звезда» + ещё 10 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе основного этапа учения были отработаны задачи по ведению оборонительных и наступательных действий.
В рамках двухсторонних полковых тактических учениях гвардейской танковой армии Западного военного округа командирам соединений и воинских частей продемонстрировали ведение боевых действий с учетом боевого опыта современных вооруженных конфликтов, в том числе и в Сирийской Арабской республике.
В ходе основного этапа учения были отработаны задачи по ведению оборонительных и наступательных действий. Танковые, мотострелковые и артиллерийские подразделения выполнили совместные боевые стрельбы из вооружения танков Т-80, Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, БМП-3, бронетранспортеров БТР-80, БТР-82А и артиллерийских установок «Мста-С», «Град», «Ураган». ТОС-1А «Солнцепек».
Для создания реалистичной обстановки общевойскового боя на полигоне были оборудованы более 5 учебных минных полей, установлено свыше 300 невзрывных заграждений и препятствий, также широко были применены средства имитации.
Учения были проведены под управлением командующего гвардейской танковой генерал-майора Сергея Киселя, в которых приняло участие свыше 4,5 тыс. военнослужащих и задействовано более 500 единиц вооружения, военной и специальной техники.
ТК «Звезда»: последние новости
Появились новые кадры с места падения МиГ-29 в Подмосковье Шойгу доложил в Совбезе РФ о поставках С-300 в Сирию США оценили свои шансы в войне против РФ и Китая одновременно
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым обратился к Украине с предупреждением
Итоги шоу «Голос 60+» возмутили соцсети39
Умерла Монсеррат Кабалье149
Пугачева шокировала вечеринкой после похорон Карцева12
Золотой вор: его дом — особняк на Рублевке
Видео
00:32
На курортах Сочи выпал снег
Погода Катастрофы
01:08
Ведущая «России-1» назвала гостя идиотом и объяснилась
Общество
00:37
Телеведущая оконфузилась в прямом эфире
В мире
00:36
Стала известна причина крушения МиГ-29
Армия Катастрофы
00:58
«Горячая вода не нужна»: Кличко пошутил над киевлянами
В мире Статьи
00:32
Киев пожаловался на провокации в РФ
В мире Статьи
00:27
На Крымском мосту нашли серьезные проблемы
Общество
01:02
Дели санкций не боится: Россия поставит Индии С-400
Армия Статьи
01:04
Российский турист устроил погром в гостинице
Происшествия
02:13
Появилось видео столкновения двух огромных черных дыр
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение