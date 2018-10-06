В ЗВО начались масштабные учения по управлению войсками

Командирам воинских частей танковой армии ЗВО продемонстрировали ведение боевых действий с учетом опыта современных вооруженных конфликтов

В ходе основного этапа учения были отработаны задачи по ведению оборонительных и наступательных действий.

В рамках двухсторонних полковых тактических учениях гвардейской танковой армии Западного военного округа командирам соединений и воинских частей продемонстрировали ведение боевых действий с учетом боевого опыта современных вооруженных конфликтов, в том числе и в Сирийской Арабской республике

В ходе основного этапа учения были отработаны задачи по ведению оборонительных и наступательных действий. Танковые, мотострелковые и артиллерийские подразделения выполнили совместные боевые стрельбы из вооружения танков Т-80, Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, БМП-3, бронетранспортеров БТР-80, БТР-82А и артиллерийских установок «Мста-С», «Град», «Ураган». ТОС-1А «Солнцепек».

Для создания реалистичной обстановки общевойскового боя на полигоне были оборудованы более 5 учебных минных полей, установлено свыше 300 невзрывных заграждений и препятствий, также широко были применены средства имитации.

Учения были проведены под управлением командующего гвардейской танковой генерал-майора Сергея Киселя, в которых приняло участие свыше 4,5 тыс. военнослужащих и задействовано более 500 единиц вооружения, военной и специальной техники.