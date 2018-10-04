«Оружие было заряжено»: Украина готовилась к бою под Крымским мостом

Моряки украинских кораблей готовились к боевому столкновению с моряками российских во время похода из Одессы в Мариуполь . Об этом «Укринформу» рассказал командир похода.

Во второй половине сентября буксир «Корец» и поисково-спасательный корабль «Донбасс» Военно-морских сил Украины совершили поход из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.

По словам командира похода, замглавы штаба морского командования ВМС Дмитрия Коваленко , экипажи кораблей были полностью готовы к вероятному боевому столкновению с российскими военными судами.

«Боевые группы, пулеметы — все заряжено было», — рассказал капитан первого ранга.

Также Коваленко рассказал, что моряки были полностью экипированы, а двое из них располагались на видном месте, «чтобы россияне видели». Кроме того, если бы они «полезли», то были бы «смыты» водой из пожарных рукавов, которые были заранее разложены на палубах.

«Я бы на них посмотрел, если бы они попытались. Восемь килограммов струя воды!» — похвастался он.