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Оружие было заряжено: украинский капитан рассказал о переходе кораблей в Азовское море 

ТК «Звезда» + ещё 27 42 минуты назад
Украинские экипажи военных кораблей специально пошли на нарушение правил при переходе через Керченский пролив, рассказал капитан 1 ранга Дмитрий Коваленко.
При переходе через Керченский пролив украинские корабль «Донбасс» и буксир «Корец» готовились отражать атаку российской стороны.
Об этом рассказал заместитель начальника штаба морского командования ВМС Украины капитан 1 ранга Дмитрий Коваленко, пишет «Укринформ».
По его словам, украинские экипажи специально нарушили правила и сообщили, что «военный корабль Украины планирует заход в 20-мильную зону для прохода через Керченский пролив в Азовское море», хотя должен был заявить по форме: «прошу разрешить проход».
«Это такая военно-морская дипломатия… "Планирую" — специально было сказано. Никаких "прошу-прошу". Это было очень важно», — пояснил Коваленко.
Украинский капитан отметил, что обстановка было довольно нервной, однако «от судьбы не убежишь». Поэтому военные были готовы и экипированы, а пулеметы — заряжены.
«Боевые группы, пулеметы — все заряжено было. Два человека в полной экипировке стояли на виду -чтобы россияне видели. Все остальные, тоже полностью экипированы, были готовы в любую минуту выбежать», — рассказал Коваленко.
Суда «Донбасс» и «Корец» ВМС Украины прошли 23 сентября под Крымским мостом. Они направлялись в Бердянск для создания новой военно-морской базы. Российская пограничная служба ФСБ сопроводила их прохождение в соответствии с нормами международного права.
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