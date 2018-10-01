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Иран запустил по Сирии ракеты с угрозами США и Израилю
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На выпущенных по Сирии иранских ракетах были надписи с угрозами США, Израилю и Саудовской Аравии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Ракеты, которые Иран выпустил по предполагаемым организаторам теракта в Ахвазе, были расписаны угрозами в адрес США, Израиля и Сирии.
Перед запуском ракет было сделано видео, на котором видно, что на корпусах ракет есть надписи: «Смерть Израилю! Смерть Америке! Смерть Саудам!», передает Mignews.
>> Иран нанес ракетные удары по Сирии
Ранее в понедельник элитные части ВС Ирана нанесли ракетный удар по предполагаемому местонахождению организаторов теракта, совершенного 22 сентября во время военного парада в иранском городе Ахваз.
Неизвестные открыли огонь по людям, в результате чего 29 человек погибли, еще 60 пострадали.
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