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Атаку российских боевых роботов сняли на видео
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Атаку российских боевых роботов сняли на видео 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
К Дню сухопутных войск Минобороны России опубликовало видео с самыми зрелищными эпизодами боевой учебы танкистов, артиллеристов, мотострелков и представителей других родов войск. В клип попали и уникальные кадры боевого применения новейших роботов "Нерехта" и "Уран-9".
"Уран-9" предназначен для разведки и огневой поддержки мотострелковых подразделений. Девятитонная бронированная машина вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой, управляемыми противотанковыми ракетами, реактивными огнеметами. Также к кадр попали лазерный тир в Московском высшем общевойсковом командном училище, залпы РСЗО "Ураган", САУ "Акация", пуски крылатых ракет комплексом "Искандер".
День сухопутных войск отмечается в армии России с 2006 года. 1 октября 1550 года царь Иван Горзный издал указ «Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей», заложивший основы русской регулярной армии.
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