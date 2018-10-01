Атаку российских боевых роботов сняли на видео

К Дню сухопутных войск Минобороны России опубликовало видео с самыми зрелищными эпизодами боевой учебы танкистов, артиллеристов, мотострелков и представителей других родов войск. В клип попали и уникальные кадры боевого применения новейших роботов "Нерехта" и "Уран-9".

"Уран-9" предназначен для разведки и огневой поддержки мотострелковых подразделений. Девятитонная бронированная машина вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой, управляемыми противотанковыми ракетами, реактивными огнеметами. Также к кадр попали лазерный тир в Московском высшем общевойсковом командном училище, залпы РСЗО "Ураган", САУ "Акация", пуски крылатых ракет комплексом "Искандер".

День сухопутных войск отмечается в армии России с 2006 года. 1 октября 1550 года царь Иван Горзный издал указ «Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей», заложивший основы русской регулярной армии.