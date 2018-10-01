Как белорусы воевали за Третий рейх

Батальон «Дальвитц»: какие белорусы воевали за Третий рейх

Деятельность батальона «Дальвитц» началась в 1944 году, когда немецкому командованию становилось ясно, что война вот-вот будет проиграна. Советские войска уже освободили Белоруссию и активно теснили немцев, но фашисты не хотели мириться с происходившим.

Формирование разведывательно-диверсионных частей из коллаборационистов было своего рода последней ставкой гитлеровцев. Предполагалось, что они будут организовывать антисоветское подполье, взрывать мосты, нападать на военные склады и добывать для немцев информацию о положении дел в советском тылу.

Образование батальона «Дальвитц»

Когда советские войска начали освобождение Белоруссии, многие члены белорусских националистических объединений также покинули ее территорию. В конце 1943 г. (по другим сведениям, в 1944 г.) несколько деятелей Белорусской партии независимости, находившихся в Пруссии, обратились к немцам с предложением о сотрудничестве.

Абвер предложение принял, несмотря на довольно неудачный опыт взаимодействия с Организацией украинских националистов. Та, несмотря на изначально провозглашенное стремление действовать заодно с немцами, предпочла преследовать собственную цель — создание независимого государства. Как позже выяснилось, белорусы добивались примерно того же Практически сразу же в местечке Дальвитц была основана разведывательно-диверсионная школа, находившаяся в подчинении Абверкоманды-203. Слушатели называли школу «специальным белорусским батальоном». С немецкой стороны ее курировал майор Герулис, позже его сменил лейтенант Штейер.

Всего в состав батальона вошли около двухсот человек. Они были членами БНП, «Белорусской краевой обороны», «Союза белорусской молодежи», других объединений, бывшими полицейскими и перебежчиками из Советской армии. Резерв предлагалось привлекать из батальонов Белорусской краевой обороны.

Курсантов поделили на две роты, по месту их происхождения: «Север» и «Юг». Предполагалось, что курс обучения будет составлять до полугода. Однако темпы наступления советских войск вынудили сократить программу.

Особенности подготовки

Во время обучения основное внимание уделялось тактике ведения партизанской деятельности, топографии, подрывному делу. Изучались самооборона, способы подделки документов, приемы тайнописи, методы сбора информации и стратегии вербовки людей. Отдельно готовились будущие радисты — их направляли под Данциг, в специальную школу. Обязательно было необходимо совершать прыжки с парашютом.

В батальоне существовали и женские группы. Женщин обучали радиосвязи и основам медицинского дела.

Несколько раз школа меняла дислокацию. К началу 1945 г. она оказалась недалеко от Берлина, а позже — в Чехословакии.

Боевые операции

В ноябре 1944 г. возле г. Барановичи была сброшена первая группа разведчиков-диверсантов, состоявшая из 30 человек. Предполагалось, что через некоторое время начнется переброска в Белоруссию всего состава батальона, который займется формированием агентурной сети и установит контакты с националистическим подпольем. Операция получила название «Валошка» («Василек»).

Оснащенность разведывательных групп и их состав утверждал знаменитый Отто Скорцени. Он предложил вооружить каждого автоматом, револьвером, патронами к ним и 1,5 килограммами взрывчатки. Каждая группа должна была иметь в составе двух радистов. Также на группу выдавались ручной пулемет, миномет, несколько мин и гранат. Жизнедеятельность обеспечивал запас еды в виде консервов и концентратов. Имелся и запас медикаментов.

Однако к ноябрю 1944 г. советская сторона уже вела радиоигру с немцами. Была придумана большая группа немецких солдат, якобы находившихся в окружении, во главе с полковником Шерхорном. Гитлер приказал вывести этих «окруженцев» за линию фронта. Им на помощь сбрасывались десантные группы, доставлялись оружие, медикаменты, деньги.

Несколько групп «Дальвитца», которым было поручено установить контакт с окруженной группой и вывести их к площадке для транспортных самолетов, были быстро задержаны НКВД. В их число попала, например, группа Шпакова (Шмакова).

Едва ли не единственной операцией «Дальвитца», увенчавшейся успехом, было спасение архивных документов из Риги. В мае 1945 г. в Ригу были заброшены двое солдат батальона, которым было поручено отыскать документы, касающиеся деятельности белорусских политиков и видных эмигрантов в Латвии.

План пешего перехода

Перебросить весь батальон на территорию Белоруссии с помощью самолетов оказалось невозможно — самолетов не хватало. Тогда Скорцени предложил план пешего перехода. Он также рассчитывал на минимум трехкратное увеличение численности формирования.

В конце апреля 1945 г. батальон попал в засаду, организованную чешскими партизанами. С ними удалось договориться: бойцов отпустили, предварительно разоружив. Командир Родзька предложил солдатам по их желанию либо следовать дальше в Белоруссию, либо уходить. Часть предпочла сдаться войскам союзников, другая же отправилась на восток.

Послевоенная деятельность

К 1945 г. многие члены батальона пробовали наладить контакты с английскими и американскими спецслужбами, надеясь, что после поражения Гитлера те помогут белорусским националистам в их антисоветской деятельности. В числе тех, кто начал работу на западные спецслужбы, был один из командиров «Дальвитца» Борис Рогуля, который сотрудничал с ЦРУ как минимум до 1954 г.

В июне 1945 г. под Белостоком группы, направлявшиеся в Белоруссию, были арестованы. Командиров ждал смертный приговор, многие рядовые солдаты получили по нескольку лет лагерей.

Часть бывших офицеров «Дальвитца» продолжили подпольную деятельность. Немецкие спецслужбы планировали оставить в тылу у советских войск целую «армию», состоявшую из подпольщиков, которые проводили бы диверсии. План получил название «Любимая кошка». Предполагалось, что конспиративные сети будут развернуты в Литве, на территории Украины и в Белоруссии. Белорусская организация была названа «Черный кот». Во главе ее встал Михаил Витушка, офицер «Дальвитца» и активный деятель БНП. В состав организации вошли многие солдаты батальона. Несколько лет «Черный Кот» вел подрывную деятельность — выпускал антисоветские издания, захватывал населенные пункты, освобождал политзаключенных из тюрем.

Впрочем, советские источники утверждают, что Витушка погиб еще в 1945 г. в бою с отрядом НКВД. Эмигрантская же пресса придерживалась мнения, что погиб его однофамилец, а сам Витушка продолжал диверсионную деятельность до начала 50-х, а потом перебрался на территорию ФРГ и жил как рядовой гражданин. Умер он в 2006 г.