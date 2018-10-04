Ещё
Корабли ТОФ оказались в Японии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отряд кораблей во главе с флагманом ТОФ прибыл к японскому Хоккайдо 

РИА Новости + ещё 14 36 минут назад
Отряд кораблей российского Тихоокеанского флота с деловым заходом прибыл в порт Хакодате на северном японском острове Хоккайдо, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы российского Восточного военного округа по флоту Николай Воскресенский.
В составе отряда флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и большой морской танкер "Борис Бутома".
"На территории военно-морской базы Сил морской самообороны Японии прошла официальная церемония встречи российских кораблей. Позднее на борту корабля-хозяина визита эскадренного миноносца "Амагири" пройдёт рабочее совещание по организационным вопросам", — сообщил Воскресенский.
Во второй половине дня командир прохода начальник штаба подводных сил Тихоокеанского флота Эдуард Михайлов и командиры кораблей встретятся с командиром военно-морской базы, начальником регионального отдела управления безопасности на море, руководителем полиции, мэром и председателем законодательного собрания Хакодате.
Для российских моряков планируется культурная программа.
Визит на Хоккайдо продлится до 7 октября.
Отряд российских кораблей вышел в трехмесячный дальний поход по Азиатско-Тихоокеанскому региону из Владивостока 1 октября. Они проведут в море частные учения и тренировки, примут участие в ряде мероприятий, предусмотренных планами международного военного сотрудничества, в том числе в российско-индийских военно-морских учениях "Индра Нэви-2018", и посетят с деловыми заходами несколько иностранных портов.
Последние новости
Море богатств: Россия поднимет госдолг США с арктического дна А ведь давно предупреждали: Китай начал показывать, кто тут хозяин Народ назвал военных США захватчиками и перешел на сторону бандитов
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Оружие было заряжено»88
Австрия указала России на ее место в Европе299
Украина потребовала от России отдать вагоны84
Пентагон негативно отреагировал на поступок РФ182
В WhatsApp решились на неприятный для пользователей шаг33
Видео
01:38
Путин назвал Скрипаля подонком
Политика
05:14
«Необходимое зло»: реакция Запада на расстрел Белого дома
В мире Статьи
02:43
«Мерзавцы не остановятся»: что не так с Пашининым
В мире Статьи
02:44
Украину приготовили к скорой войне с Россией
Конфликты Армия
06:00
Путин рассказал о преимуществах России
Политика Другое
05:21
Отравленные Скрипали появились на публике
В мире
00:29
Родные поделят роскошное наследство Карцева
Шоу-бизнес
00:57
Разбойное нападение в центре Одессы попало на видео
Криминал В мире
05:02
Песков объяснил смягчение статьи об экстремизме
Политика
04:09
Торговая война переросла в политический кризис
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение