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Запустившего над Эстонией ракету летчика наказали
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СМИ узнали о наказании для случайно запустившего ракету над Эстонией пилота 

RT на русском + ещё 13 1 час назад
Фото: eurofighter.com
ВВС Испании назначили пилоту, который в августе по ошибке выпустил боевую ракету в воздухе над Эстонией, минимальное дисциплинарное наказание.
Об этом пишет газета El Pais.
Как отмечается, пилот получил минимальное наказание за нарушение регламента, что означает штраф в размере не более недельной зарплаты или арест сроком на 14 дней.
Подчёркивается, что халатность пилота была доказана, однако в результате инцидента никто не пострадал и не было причинено материального ущерба.
Ранее сообщалось, что Эстония решила возобновить полёты истребителей НАТО над страной, которые были приостановлены после инцидента с ракетой ВВС Испании.
В начале августа испанский истребитель по ошибке выпустил боевую ракету над Эстонией.
Обнаружить фрагменты выпущенной ракеты не удалось, после чего её наземные поиски были завершены.
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