Запустившего над Эстонией ракету летчика наказали

СМИ узнали о наказании для случайно запустившего ракету над Эстонией пилота

ВВС Испании назначили пилоту, который в августе по ошибке выпустил боевую ракету в воздухе над Эстонией , минимальное дисциплинарное наказание.

Об этом пишет газета El Pais.

Как отмечается, пилот получил минимальное наказание за нарушение регламента, что означает штраф в размере не более недельной зарплаты или арест сроком на 14 дней.

Подчёркивается, что халатность пилота была доказана, однако в результате инцидента никто не пострадал и не было причинено материального ущерба.

Ранее сообщалось, что Эстония решила возобновить полёты истребителей НАТО над страной, которые были приостановлены после инцидента с ракетой ВВС Испании.

В начале августа испанский истребитель по ошибке выпустил боевую ракету над Эстонией.

Обнаружить фрагменты выпущенной ракеты не удалось, после чего её наземные поиски были завершены.