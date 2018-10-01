Армии юга России подняты по тревоге

Как сообщил РИА Новости начальник пресс-службы российского Южного военного округа Вадим Астафьев, в рамках учений 58-я и 8-я армии и Каспийская флотилия с одной стороны столкнутся с 49-й армией и Черноморским флотом с другой для «отработки вопросов применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности южных рубежей Российской Федерации».

Ожидается, что всего в учениях примут участие до 7 тысяч военнослужащих, более 2,5 тысячи единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов.

Напомним, в августе в Южном военном округе по тревоге в рамках внезапно начавшихся учений поднимались военнослужащие трех соединений спецназа. Спецназовцы выполнили марш-бросок на полигоны, где отработали приемы защиты от оружия массового поражения. А в конце сентября в небе над Крымом прошли учения по отработке дозаправки истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М и Су-34 в условиях густой облачности.