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Армии юга России подняты по тревоге
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Армии юга России подняты по тревоге 

Ридус + ещё 1 26 минут назад
Фото: ТАСС
Военнослужащие Южного военного округа были подняты по тревоге в рамках крупномасштабных командно-штабных учений. В них принимают участие 49-я и 58-я армии, дислоцированные в Ставрополье, на Кубани, в Дагестане и Северной Осетии и на российской базе в Южной Осетии.
Как сообщил РИА Новости начальник пресс-службы российского Южного военного округа Вадим Астафьев, в рамках учений 58-я и 8-я армии и Каспийская флотилия с одной стороны столкнутся с 49-й армией и Черноморским флотом с другой для «отработки вопросов применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности южных рубежей Российской Федерации».
Ожидается, что всего в учениях примут участие до 7 тысяч военнослужащих, более 2,5 тысячи единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов.
Напомним, в августе в Южном военном округе по тревоге в рамках внезапно начавшихся учений поднимались военнослужащие трех соединений спецназа. Спецназовцы выполнили марш-бросок на полигоны, где отработали приемы защиты от оружия массового поражения. А в конце сентября в небе над Крымом прошли учения по отработке дозаправки истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М и Су-34 в условиях густой облачности.
Как сообщал «Ридус», недавно министр обороны России Сергей Шойгу пообещал проводить масштабные военные учения, подобные проходящим на Дальнем Востоке маневрам «Восток-2018», раз в каждые пять лет.
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