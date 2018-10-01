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«Украина не сможет всерьез противостоять РФ»
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Основатель «Азова»* признал неспособность Украины противостоять РФ на море 

ТК «Звезда» 1 час назад
Основатель полка «Азов»* Андрей Билецкий заявил, что для противостояния России у Украины нет военно-морского флота.
Основатель полка «Азов»*, депутат Верховной рады Украины Андрей Билецкий в эфире канала «112 Украина» рассказал о минировании Азовского моря, которое может привести в будущем к трагедии.
Билецкий заявил, что Украина не сможет в ближайшие 5-7 лет нарастить военно-морской потенциал в Азовском море, так как у нее нет ВМФ, чтобы «всерьез противостоять России». Кроме того, неглубокое Азовское море, по его словам, не приспособлено для ведения боевых действий.
Депутат предположил, что более реалистично было бы усилить военно-воздушную группировку, чтобы конвоировать корабли, причем с помощью вертолетов и самолетов. По словам националиста, ситуация на Азове и так напряженная и может обернуться катастрофой в связи с минной угрозой.
«В 2014-2015 годах российская и украинская стороны очень активно делали водные минирования против высадки. Из-за Азовских штормов часть этих вещей просто сорвало и сейчас они плавают по всему морю туда-сюда. Этот вопрос надо решать», — добавил Билецкий.
Напомним, украинские суда «Донбасс» и «Корец» прошли 23 сентября под Крымским мостом. Они направлялись в Бердянск для создания новой военно-морской базы. Российская пограничная служба ФСБ сопроводила их прохождение в соответствии с нормами международного права.
*«Азов» — националистический украинский батальон, запрещенный в РФ
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