США полетали рядом с базами РФ в Сирии

Американцы полетали рядом с российскими базами в Сирии после сообщений о C-300

Американский разведывательный самолет приблизился к российской авиабазе Хмеймим и базе материально-технического обеспечения в порту Тартус. Об этом сообщает «Интерфакс» в воскресенье, 30 сентября.

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V с бортовым номером 64-14848 вылетел с острова Крит и в течение нескольких часов курсировал у сирийского побережья над международными водами Восточного Средиземноморья. Самолет, способный вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории противника, совершил не менее 12 пролетов вдоль берега.

Отмечается, что американский разведчик совершил полет на фоне решения России поставить в Сирию зенитные ракетные комплексы С-300.