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МИД Сирии определило предназначение С-300
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МИД Сирии определило предназначение С-300 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Решение России о поставках зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию было своевременным. Об этом в интервью RT сообщил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем.
«Если мы проанализируем значение защиты сирийского неба, то увидим, что это является признаком безопасности и стабильности, а не войны. Я хочу сказать, что это очень своевременный шаг, и мы очень благодарны в этой связи России за ее усилия», — сказал министр и добавил, что С-300 по своей сути оборонительная, а не наступательная система. По словам Муаллема, ЗРК предназначена для защиты сирийского неба.
Министр подчеркнул, что Сирия получила от Москвы достаточно для ответа на угрозы Израиля. «В любом случае достаточно С-300, чтобы ответить на эти угрозы», — указал он.
Решение Москвы передать Дамаску эффективные средства ПВО было принято после того, как российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября неподалеку от побережья Средиземного моря. В результате катастрофы погибли 15 российских военнослужащих. Минобороны РФ возложило всю вину за случившееся на Израиль, отметив, что израильские самолеты, прикрываясь Ил-20, подставили его под удар сирийской ПВО. Израильская армия обвинила в произошедшем Сирию, Иран и «Хезболлу». Поставки ЗРК начались в конце сентября.
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