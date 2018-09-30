МИД Сирии определило предназначение С-300

Решение России о поставках зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию было своевременным. Об этом в интервью RT сообщил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем

«Если мы проанализируем значение защиты сирийского неба, то увидим, что это является признаком безопасности и стабильности, а не войны. Я хочу сказать, что это очень своевременный шаг, и мы очень благодарны в этой связи России за ее усилия», — сказал министр и добавил, что С-300 по своей сути оборонительная, а не наступательная система. По словам Муаллема, ЗРК предназначена для защиты сирийского неба.

Министр подчеркнул, что Сирия получила от Москвы достаточно для ответа на угрозы Израиля. «В любом случае достаточно С-300, чтобы ответить на эти угрозы», — указал он.