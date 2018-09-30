Россия самолетами перебрасывает в Сирию С-300

За последние двое суток три тяжелых военно-транспортных самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России Ан-124−100 «Руслан» направились на авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщает Eurasia Daily

Из России в Сирию они летели над Каспийским морем, Ираном и Ираком. По некоторым данным, на авиабазе Хмеймим на этой неделе были зафиксированы еще семь военно-транспортных самолетов Ил-76 ВКС РФ.

Россия приняла решение передать Сирии ЗРК С-300 после того, как российский Ил-20 был сбит сирийской ПВО во время израильской атаки в Латакии 17 сентября. По версии Минобороны, израильские летчики использовали его как прикрытие, подставив под удар. 15 человек, находившихся на борту самолета, погибли.

В начале недели глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что Москва в ближайшее время передаст сирийским военнослужащим С-300. Позже глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что эти комплексы уже начали поступать в Сирию.