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Россия самолетами перебрасывает в Сирию С-300
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Россия самолетами перебрасывает в Сирию С-300 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
За последние двое суток три тяжелых военно-транспортных самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России Ан-124−100 «Руслан» направились на авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщает Eurasia Daily.
>> F-35 Израился нащупывают слабые места С-300 
Из России в Сирию они летели над Каспийским морем, Ираном и Ираком. По некоторым данным, на авиабазе Хмеймим на этой неделе были зафиксированы еще семь военно-транспортных самолетов Ил-76 ВКС РФ.
Россия приняла решение передать Сирии ЗРК С-300 после того, как российский Ил-20 был сбит сирийской ПВО во время израильской атаки в Латакии 17 сентября. По версии Минобороны, израильские летчики использовали его как прикрытие, подставив под удар. 15 человек, находившихся на борту самолета, погибли.
В начале недели глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что Москва в ближайшее время передаст сирийским военнослужащим С-300. Позже глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что эти комплексы уже начали поступать в Сирию.
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