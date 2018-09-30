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Британия нацелилась на Арктику в противовес РФ
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Великобритания усилит военное присутствие в Арктике из-за России 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Великобритания разместит в Норвегии 800 своих морских пехотинцев и спецназовцев. Это произойдет в 2019 году. Британские военные будут находиться в Арктике вместе с морской пехотой США и Нидерландов, а также норвежскими военнослужащими.
Об этом в интервью газете The Sunday Telegraph рассказал министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон, пишет ТАСС. По его словам, согласно разработанной британским правительством оборонной стратегии в Арктике, военные Великобритании будут на ротационной основе присутствовать на севере Норвегии в течение следующих десяти лет. В их распоряжении будут бронемашины "Викинг".
По мнению Уильямсона, Великобритания должна демонстрировать свое присутствие в этом регионе и защищать свои интересы в ситуации, когда Россия открывает базы советской эпохи, а ее подводные лодки все активнее ходят в водах Арктики. Новая арктическая стратегия предусматривает также присутствие британских субмарин под шельфовыми ледниками и наблюдение за российскими подлодками при помощи авиации.
Как утверждает The Sunday Telegraph, арктическая оборонная стратегия Лондона является ответом на беспокойство в отношении вероятного повышения активности России в арктическом регионе, а также на глобальную борьбу за запасы нефти в этой части планеты.
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