Британия нацелилась на Арктику в противовес РФ

Великобритания усилит военное присутствие в Арктике из-за России

Великобритания разместит в Норвегии 800 своих морских пехотинцев и спецназовцев. Это произойдет в 2019 году. Британские военные будут находиться в Арктике вместе с морской пехотой США Нидерландов , а также норвежскими военнослужащими.

Об этом в интервью газете The Sunday Telegraph рассказал министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон , пишет ТАСС . По его словам, согласно разработанной британским правительством оборонной стратегии в Арктике, военные Великобритании будут на ротационной основе присутствовать на севере Норвегии в течение следующих десяти лет. В их распоряжении будут бронемашины "Викинг".

По мнению Уильямсона, Великобритания должна демонстрировать свое присутствие в этом регионе и защищать свои интересы в ситуации, когда Россия открывает базы советской эпохи, а ее подводные лодки все активнее ходят в водах Арктики. Новая арктическая стратегия предусматривает также присутствие британских субмарин под шельфовыми ледниками и наблюдение за российскими подлодками при помощи авиации.

Как утверждает The Sunday Telegraph, арктическая оборонная стратегия Лондона является ответом на беспокойство в отношении вероятного повышения активности России в арктическом регионе, а также на глобальную борьбу за запасы нефти в этой части планеты.