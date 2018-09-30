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Названо самое грозное оружие РФ для ВМС США
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Российскую подлодку назвали самым грозным врагом флота США 

Lenta.ru + ещё 11 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Российская атомная подводная лодка «Казань» может стать самым грозным врагом, с которым когда-либо сталкивался военно-морской флот США. Такие выводы сделало американское издание The National Interest.
Отмечается, что американские военные уже восхищались предшественником «Казани» — «Северодвинском», первой подлодкой проекта «Ясень».
«Мы столкнемся с серьезным потенциальным противником. Стоит лишь взглянуть на "Северодвинск"», — приводит издание слова контр-адмирала Дэйва Джонсона, сказанные в 2014 году.
Главнокомандующий ВМС СШМ Джеймс Фогго тем не менее считает, что США сохраняет преимущество в этой сфере.
«Казань» была спущена на воду в марте 2017-го, а на первые ходовые испытания она вышла 25 сентября 2018-го. Предполагается, что на вооружение субмарина поступит в 2019 году.
Это вторая подлодка проекта «Ясень» после «Северодвинска». Запланировано или ведется строительство еще пяти — «Новосибирск», «Красноярск», «Архангельск», «Пермь» и «Ульяновск». Особенностью субмарин четвертого поколения является пониженный уровень акустического поля. Они оснащены крылатыми ракетами систем «Калибр» и «Оникс».
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