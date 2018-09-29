«Это необычно»: Киев наращивает войска у границ НАТО

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто полях Генеральной Ассамблеи ООН высказал недоумение относительно планов Киева перебросить войска в Закарпатскую область — вплотную к венгерской границе.

Венгерский дипломат указал, что Будапешт не понимает замысла украинских властей. Сийярто подчеркнул, что «это довольно необычно» со стороны Киева — перебрасывать войска к границе страны-члена НАТО.

«Какой в этом смысл — надо спросить их, я не знаю ответа», — заявил глава венгерского внешнеполитического ведомства.

Сийярто заявил, что президент Украины Петр Порошенко поддерживает государственную антивенгерскую политику и откровенное разжигание ненависти к венграм.

По словам венгерского дипломата, Порошенко считает, что это дает ему поддержку народа Украины. Сийярто также подчеркнул, что предстоящие выборы на Украине могут изменить данную ситуацию.

В тот же день националисты Украины провели у здания министерства иностранных дел страны митинг с требованием выслать из страны венгерского консула. Участники акции назвали Венгрию «страной-агрессором на дипломатическом уровне».

«Если украинская сторона вышлет консула Венгрии, это не останется без пропорционального ответа с венгерской стороны», — так ответил на происходящее Сийярто.

В середине сентября украинские СМИ сообщали, что консульство Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины начало выдавать украинцам венгерские паспорта. Населенный пункт Берегово находится на самом западе Украины — в 3,5 км от венгерской границы.

В ходе процедуры вручения венгерского удостоверения личности получающий угощается бокалом шампанского в честь обретения второго гражданства и инструкциями дипломатов — не сообщать о получении документов украинским властям.

При этом граждане Украины вслух присягают на верность Венгрии, а затем торжественно прослушивают гимн новой родины. В украинских СМИ размещено видео данной процедуры.

«Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог», — трижды повторяют граждане текст клятвы получающие паспорта на фоне венгерского флага.

В посольстве Венгрии в Киеве отказались давать комментарии по данному поводу.

Глава МИД Украины Павел Климкин в ответ на это пригрозил венгерским чиновникам санкциями и депортацией.

Сийярто же назвал недружелюбным актом использование информации о выдаче венгерского гражданства в политических целях. Он охарактеризовал как нормальную практику наличие двойного гражданства в ЕС и усомнился, что Украина действительно серьезно настроена на вступление в Евросоюз и НАТО.

Год назад президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины №2145-VIII «Об образовании», принятый Верховной радой , согласно которому вводится запрет на преподавание в школах (в средних и старших классах) на любом иностранном языке.

Он отдельно подчеркнул, что закон повышает роль государственного украинского языка в образовательном процессе. Документ предполагает, что с 2018 года с пятого класса будет запрещено преподавание на русском, венгерском и румынском языках. Климкин назвал этот закон одной из основ «украинской национальной безопасности».

Вместе с тем это нововведение заметно пошатнуло дипломатические связи Киева. Глава МИД России Сергей Лавров и его венгерский коллега Петер Сийярто осудили данный закон. В Кремле также раскритиковали решение Киева.

«Мы видели, мы знаем, что многие положения этого закона вызывают очень жесткую реакцию у целого ряда соседей Украины… Безусловно, [у нас] также есть озабоченность. Мы не считаем ряд положений этого закона современными и удачными», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вскоре Будапешт и вовсе посоветовал Киеву забыть про европейское будущее, передает НСН.

«Мы испытываем стыд и разочарование из-за того, что президент Украины подписал закон об образовании. Мы можем гарантировать, что это больно ударит по будущему Украины», — говорилось в заявлении венгерского МИД.

Сийярто пообещал не дать Украине войти в европейскую семью,

указав, что появление этого закона на Украине — это «огромный шаг в противоположном от Европы направлении».

«До сих пор Петр Порошенко говорил о европейской Украине. Но буквально с этого момента он может об этом забыть, учитывая, что Венгрия будет блокировать все инициативы, которые будут выгодны Украине, в международных организациях, особенно в ЕС», — подчеркнул дипломат.

Будапешт назвал этот закон «ножом в спину». Госсекретарь Венгрии по вопросам национальной политики Янош Арпад Потапи охарактеризовал эту реформу украинской системы образования как «беспрецедентное ограничение прав 150 тыс. этнических венгров».

Позднее перед зданием посольства Украины в Будапеште прошла акция за свободу самоопределения народов, населяющих Закарпатскую область. Собравшиеся выразили протест против «варварства путчистов, захвативших в плен Украину и вместе с ней — венгерских национальных братьев».

«Закарпатье по закону принадлежит Венгрии. Самоопределение для всех угнетенных наций, принужденных жить на Украине!» — заявляли активисты данной акции.

Реагируя на это, Климкин обвинил Будапешт в «поддержке сепаратизма». Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Анатолий Викторов , в свою очередь, обвинил Киев в «насильственной украинизации» национальных меньшинств.

Вскоре Будапешт наложил вето на созыв саммита НАТО — Украина. Сийярто в этой связи напомнил, что нет никакого способа обойти венгерское вето, поскольку для созыва саммита НАТО — Украина требуется единодушие всех членов североатлантического альянса.