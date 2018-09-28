Иранцы перепутали своих солдат и попали впросак

Иранцы перепутали своих солдат с израильскими и попали впросак

В иранском городе Шираз власти поручили провести расследование из-за плаката в память об ирано-иракской войне 1980-1988 годов. На полотне были изображены израильские солдаты, сообщает «Би-би-си»

После того, как плакат появился в центре города, местные жители заметили, что солдаты на нем одеты в израильскую военную форму и вооружены винтовками М16, которые являются основным стрелковым оружием американских военных. Отмечается, что на оригинальном фото также была изображена девушка.

Пользователи интернета были возмущены постером. Один из них написал: «Я в шоке, посреди Недели Священной Обороны в центре города появляется плакат с тремя сионистскими солдатами (…) это по меньшей мере идиотизм».

پس از انتشار خبر استفاده تامل برانگیز از تصویر سربازان اسرائیلی در بیلبورد هفته دفاع مقدس در شیراز، این بیلبورد شبانه پایین کشیده شد. pic.twitter.com/B932M6sPKa— اسرائیل به فارسی (@IsraelPersian) 27 сентября 2018 г. В то же время в Twitter израильского МИД появилось сообщение с оригинальным изображением.

После исламской революции, произошедшей в Иране в 1979 году, лидеры страны призывают к уничтожению еврейского государства. Они отрицают законность его существования и считают, что Израиль оккупирует территорию, принадлежащую мусульманам.

22 сентября в Иране началась Неделя Священной Обороны. В эти дни в 1980 году войска тогдашнего иракского лидера Саддама Хусейна вошли на территорию страны. Ирано-иракская война продлилась до 1988 года.