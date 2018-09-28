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Иранцы перепутали своих солдат и попали впросак
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Иранцы перепутали своих солдат с израильскими и попали впросак 

Lenta.ru + ещё 1 19 минут назад
Фото: @MHREZAA
В иранском городе Шираз власти поручили провести расследование из-за плаката в память об ирано-иракской войне 1980-1988 годов. На полотне были изображены израильские солдаты, сообщает «Би-би-си».
После того, как плакат появился в центре города, местные жители заметили, что солдаты на нем одеты в израильскую военную форму и вооружены винтовками М16, которые являются основным стрелковым оружием американских военных. Отмечается, что на оригинальном фото также была изображена девушка.
Пользователи интернета были возмущены постером. Один из них написал: «Я в шоке, посреди Недели Священной Обороны в центре города появляется плакат с тремя сионистскими солдатами (…) это по меньшей мере идиотизм».
В то же время в Twitter израильского МИД появилось сообщение с оригинальным изображением.
После исламской революции, произошедшей в Иране в 1979 году, лидеры страны призывают к уничтожению еврейского государства. Они отрицают законность его существования и считают, что Израиль оккупирует территорию, принадлежащую мусульманам.
22 сентября в Иране началась Неделя Священной Обороны. В эти дни в 1980 году войска тогдашнего иракского лидера Саддама Хусейна вошли на территорию страны. Ирано-иракская война продлилась до 1988 года.
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