Россия создает новую защиту самолетов от ракет

Россия создает новые комплексы подавления ракет после инцидента с Ил-20

"У нас постоянно идут опытно-конструкторские работы по развитию бортовых комплексов обороны семейства "Витебск", "Президент", "Хибины" и других", — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости, создаются ли новые комплексы радиоэлектронной борьбы после инцидента с Ил-20 в Сирии.

Отвечая на вопрос РИА Новости, какими особенностями будут обладать системы "на новых физических принципах", собеседник агентства пояснил, что разрабатываемые КРЭТ комплексы смогут ставить аэрозольные завесы, которые сделают самолет невидимым для ракет противника во всех диапазонах (видимом инфракрасном, тепловом, лазерном, радиолокационном и др).