Украинские войска получили «Буцефала»

Украинские войска получили бронетранспортер «Буцефал»

Военнослужащие «операции Объединенных сил» (ООС) получили БТР-4Е «Буцефал», заявили в ВСУ.

«Образцы вооружения украинского производства с каждым днем все чаще появляются на передовой. (…) «Буцефал» может эффективно противодействовать даже тяжелой бронированной технике типа танков Т-72, находящихся на вооружении российско-оккупационных войск. Военнослужащие «Объединенных сил» уже успели по достоинству оценить боевые возможности новой боевой машины», — сообщает пресс-служба «ООС» в Facebook.

Также было опубликовано видео, показывающее бронетранспортер изнутри и снаружи.

БТР-4Е «Буцефал» — полноприводный восьмиколесный бронетранспортер, разработанный Харьковским конструкторским бюро по машиностроению, производится на заводе им. Малышева. Он предназначен для транспортировки бойцов механизированных подразделений и огневой поддержки в бою.

Разработка бронетранспортера была начата в 2002 году в рамках темы ОКР «Ладья». В 2016 году «Буцефал» испытали на воде.