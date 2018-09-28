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Украинские войска получили «Буцефала»
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Украинские войска получили бронетранспортер «Буцефал» 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Artemis Dread/wikipedia.org
Военнослужащие «операции Объединенных сил» (ООС) получили БТР-4Е «Буцефал», заявили в ВСУ.
«Образцы вооружения украинского производства с каждым днем все чаще появляются на передовой. (…) «Буцефал» может эффективно противодействовать даже тяжелой бронированной технике типа танков Т-72, находящихся на вооружении российско-оккупационных войск. Военнослужащие «Объединенных сил» уже успели по достоинству оценить боевые возможности новой боевой машины», — сообщает пресс-служба «ООС» в Facebook.
Также было опубликовано видео, показывающее бронетранспортер изнутри и снаружи.
БТР-4Е «Буцефал» — полноприводный восьмиколесный бронетранспортер, разработанный Харьковским конструкторским бюро по машиностроению, производится на заводе им. Малышева. Он предназначен для транспортировки бойцов механизированных подразделений и огневой поддержки в бою.
Разработка бронетранспортера была начата в 2002 году в рамках темы ОКР «Ладья». В 2016 году «Буцефал» испытали на воде.
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