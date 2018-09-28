Военный самолет потерпел крушение в Нигерии

Нигерийский военный самолет потерпел крушение в столице страны Абудже во время репетиций праздничных мероприятий, посвященных Дню независимости. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на ВВС страны.

"Я хочу подтвердить, что произошел инцидент с участием двух воздушных судов ВВС Нигерии, занятых в репетиции к празднованию 58-го Дня независимости. К счастью, никто не погиб", — приводит агентство слова представителя ВВС.

По словам очевидцев, два самолета зацепили друг друга крыльями, в результате один из них упал в одном из районов столицы страны Абудже. Сообщается, что по меньшей мере три члена экипажа покинули самолет с помощью парашютов.