Назван срок подписания контракта с Индией по С-400

Источник: контракт по С-400 планируется подписать на саммите России и Индии 4-5 октября

Контракт на поставку в Индию зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 планируется подписать в ходе визита президента России Владимира Путина Нью-Дели 4-5 октября. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник, знакомый с ходом переговоров. "Мы ожидаем, что контракт будет подписан", — сказал собеседник агентства. Ранее индийские СМИ сообщили, что соглашение с РФ о поставках С-400 находится на финальной стадии подписания. Сделка предполагает поставку Нью-Дели ЗРС на сумму 390 млрд индийских рупий (порядка $5,43 млрд). Решение Нью-Дели закупить российские ЗРС вызвало недовольство Вашингтона, который угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у России оружие и военную технику. Президент РФ Владимир Путин посетит с официальным визитом Индию 4-5 октября. Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, на переговорах с премьер-министром Индии Нарендрой Моди планируется рассмотреть ключевые аспекты дальнейшего развития российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства, обменяться мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. По итогам переговоров будет подписан ряд двусторонних документов. Программой визита предусмотрена встреча президента России с президентом Индии Рамом Натхом Ковиндом.