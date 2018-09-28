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США и союзники признали бесполезность войны в Сирии
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США и союзники признали бесполезность войны в Сирии 

Ридус 1 час назад
Собравшиеся на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке министры иностранных дел Египта, Франции, Германии, Иордании, Саудовской Аравии, Великобритании и США призвали к скорейшему дипломатическому решению конфликта в Сирии.
«Военного решения нет, как нет и альтернативы политическому решению… Необходимо двигаться вперёд с политическим решением в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН», — сказано в документе.
Также министры призвали спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры поскорее созвать конституционный комитет для выработки новой сирийской Конституции.
Резолюция 2254 Совета Безопасности ООН была принята 18 декабря 2015 года, указывала на приверженность международного сообщества территориальной целостности Сирии и призывала правительство прекратить огонь и сесть за стол переговоров с оппозицией для ведения переговоров «по политическому переходному процессу».
Как сообщал «Ридус», в Дамаске отрицательно относятся не только к воинственным, но и к миролюбивым заявлениям от стран Запада. В июне 2018 года президент Башар Асад заявлял, что Сирия не нуждается в помощи Запада, а ее правительство не допустит участия США и Евросоюза в восстановлении страны.
«Придут они с деньгами или нет? Предложат они заем, пожертвование или гранты, что угодно — нам Запад не нужен. Запад далек от понятия «честность»: они не дают, они только берут», — заявил сирийский лидер.
Ридус: последние новости
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