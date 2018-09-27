F-35 нанесли первый боевой удар

Американские истребители F-35B нанесли первый в своей истории боевой удар

Удар был нанесён по целям движения «Талибан» Афганистане . Модификация F-35, о которой идёт речь, — единственная из трёх, способная на вертикальную посадку, кроме того она требует минимальную дистанцию для разбега.

Программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II уже обошлась примерно в 1,5 триллиона долларов. Это самая дорогая программа производства оружия в истории США. Разработчики столкнулись с многочисленными проблемами, потратили на сотни миллиардов долларов больше, чем планировалось, и опоздали с введением самолёта в строй как минимум на семь лет.

«Талибан» — движение, признанное террористическим и запрещённое во многих странах, в том числе в России.