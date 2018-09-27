Ещё
F-35 нанесли первый боевой удар
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американские истребители F-35B нанесли первый в своей истории боевой удар 

Говорит Москва 3 часа назад
Удар был нанесён по целям движения «Талибан» в Афганистане. Модификация F-35, о которой идёт речь, — единственная из трёх, способная на вертикальную посадку, кроме того она требует минимальную дистанцию для разбега.
Программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II уже обошлась примерно в 1,5 триллиона долларов. Это самая дорогая программа производства оружия в истории США. Разработчики столкнулись с многочисленными проблемами, потратили на сотни миллиардов долларов больше, чем планировалось, и опоздали с введением самолёта в строй как минимум на семь лет.
«Талибан» — движение, признанное террористическим и запрещённое во многих странах, в том числе в России.
Говорит Москва: последние новости
Россия передаст Сирии комплексы С-300 в течение двух недель Премьер Израиля назвал силы ПВО Сирии безответственными «Коммерсантъ» сообщил о возможной поставке в Сирию российских систем ПВО С-300
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мисс Ирака» застрелили за откровенные снимки57
Россия Китаю: Не надо было красть наш истребитель369
Кремль отреагировал на ситуацию с Бошировым и Чепигой792
Сюрприз в платежках ЖКХ и другие события дня19
«Это он, Толя»: земляки опознали в Боширове Чепигу1022
Видео
01:36
Мощный взрыв в Чечне попал на видео
Пожары Происшествия
02:04
Максакова тайно вышла замуж и пожалела
Шоу-бизнес
14:34
Трамп вмешался в конфликт РФ и Израиля по Ил-20
В мире Армия
10:12
Подмосковье погрузилось во тьму
Происшествия Другое
02:38
На Бузову подают заявление в полицию
Шоу-бизнес
08:39
Боширову придумали имя из анекдота
Политика Общество
03:10
Москва поймала Киев на нелепой лжи о Крыме
Общество Политика
00:39
Ил-20 погубила поразительная случайность
Армия Происшествия
03:30
Пока вы спали: Россию попросили остановить
Общество
00:10
В сети появилось видео сгибающегося телефона
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение