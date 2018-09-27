Белоруссия напряглась из-за военной базы США

Белоруссия напряглась из-за американской военной базы у своих границ

Создание американской военной базы в Польше не поспособствует укреплению стабильности в регионе. Об этом в четверг, 27 сентября, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз, передает ТАСС

Он указал, что подобное действие не сможет «укрепить так необходимую сейчас стабильность, предсказуемость и транспарентность в нашем регионе».

«Наоборот, сегодня как никогда востребованы восстановление взаимопонимания и доверие в военно-политической сфере, включающие элементы контроля над обычными вооружениями, поэтому именно на этом, а не милитаризации следует сосредоточить усилия», — добавил он.

Дипломат отметил, что Минск готов к этому, о чем говорят последовательные шаги Белоруссии по укреплению безопасности в мире.

Глаз подчеркнул, что Минск следит за развитием ситуации и будет вынужден адаптировать свои подходы в соответствующих областях в зависимости от ее развития.

«Перетягивание на свою территорию дополнительных объектов и сил — это игра с нулевым результатом и лишь ослабляет безопасность конкретного государства и стран-соседей, способствует усилению военно-политической напряженности», — сказал пресс-секретарь.