Оружие вынуждает Запад считаться с Россией

Forbes (США): Оружие России делает ее «страной, с которой нужно считаться»

Состоявшиеся недавно военные учения России «Восток-2018» позволили ей достичь как минимум одной из поставленных целей: они привлекли всеобщее внимание к растущей военной мощи и амбициям Москвы . События, которые за этим последовали, тоже вызвали реакцию: США начали беспокоиться о том, какое оружие Россия продает и кому.

Между тем Россия утверждает, что ее новое оружие означает, что она стала «страной, с которой нужно считаться», как сказал вице-премьер Юрий Борисов в среду, 26 сентября.

Проводя свои масштабные военные учения, Россия хочет не только привлечь потенциальных покупателей своего оружия, но и продемонстрировать свою военную мощь.

Военные учения «Восток-2018», которые прошли в Восточной Сибири ранее в сентябре, оказались довольно примечательными по ряду причин. Хотя некоторые усомнились в правдивости официальных данных о количестве военнослужащих, принявших в них участие — 300 тысяч человек — по всей видимости, мало кто считает эти учения самыми масштабными из тех, которые Москва проводила после распада СССР.

Учения «Восток-2018» заслуживают внимания еще и потому, что в них приняли участие китайские военные. Их было всего 3 тысячи человек — очень немного по сравнению с числом российских военнослужащих. Однако участие китайцев стало очень важным политическим жестом. Россия продемонстрировала, что она готова сотрудничать с Китаем еще теснее.

Одним из проявлений этого сотрудничества стала покупка Китаем российских военных самолетов и ракет класса «земля-воздух». Если учения «Восток-2018» были рассчитаны на то, чтобы — среди прочего — мир увидел военную мощь России, то подписанные Россией сделки о продаже оружия спровоцировали реакцию со стороны Вашингтона, принявшую форму новых санкций.

Как сообщило издание «Файнэншл Таймс», сделка о продаже оружия Китаю заставила США ввести новые санкции против Департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая. Вашингтон заявил, что Китай нарушил те санкции, которые были введены против России в связи с ее вмешательством в президентские выборы 2016 года. В ответ на это Россия предупредила Вашингтон, что он «играет с огнем».

Такая реакция России подчеркивает тот факт, что Москва стремится еще больше укрепить связи с теми своими соседями, с которыми ее отношения в настоящее время являются довольно теплыми. Поскольку США и Евросоюз ввели против России санкции в связи с целым рядом ее шагов — включая аннексию Крыма — поворот на восток выглядит довольно привлекательным вариантом.

В военной области Россия может предложить Китаю не только оружие и военную технику. С точки зрения России, недавние боевые операции в Крыму и Сирии — которые большинство западных стран подвергли суровой критике — являются успешными. У китайской армии нет подобного боевого опыта, и она может извлечь массу пользы из альянса с закаленной в боях армией России.

Кроме того, негодование Вашингтона по поводу того, что он называет нарушением санкционного режима, не помешает России заключить новые сделки. Несмотря на все предупреждения США, Москва также продала свои зенитно-ракетные комплексы С-300 Сирии. Советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон предупредил, что этот шаг станет «серьезной ошибкой».

Тем не менее Россия пошла на это. Решение было принято после крушения российского военного самолета, сбитого сирийскими ПВО. В результате крушения погибли российские военнослужащие. Россия обвинила во всем Израиль, заявив, что израильские пилоты прикрылись этим российским самолетом, выполняя свою операцию в Сирии.

Россия гордится своей военной промышленностью, которая в прошлом году принесла стране 15 миллиардов долларов, как сообщает информационное агентство ТАСС

Несмотря на то, что отношения между Россией и Западом достигли своей низшей точки со времен холодной войны, эти недавние обмены обвинениями и критикой вряд ли приведут к какой-либо военной конфронтации. Они скорее приведут к эскалации дипломатической или экономической конфронтации. Пока такая вероятность сохраняется, восстановление нормальных деловых связей будет оставаться отдаленной перспективой.

Forbes, США