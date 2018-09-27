Ещё
Голландцы замерзли на учениях НАТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Голландские военные поехали на учения в Норвегию и замерзли 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: Reuters
Военнослужащие из Нидерландов, прибывшие в Норвегию на учения НАТО, оказались без зимней униформы. Об этом пишет норвежское издание Aftenposten.
Голландцам придется самостоятельно закупать все необходимое в магазинах — их собственные поставщики уже не успеют прислать все необходимое. Выступая в парламенте Нидерландов, статс-секретарь министерства обороны Барбара Виссер объяснила, что вооруженные силы не рассчитывали на низкие температуры в Норвегии в это время года.
>> НАТО проведет у границ России крупнейшие военные учения
Виссер также заявила, что солдатам не придется платить за зимнее обмундирование из собственного кармана. Каждый из военнослужащих получит компенсацию в размере одной тысячи евро. «Солдаты должны получить одежду, в которой нуждаются. Я не желаю, чтобы это происходило снова», — сказала она.
Всего в Норвегии сейчас находятся около тысячи голландских военных. Стратегические учения НАТО Trident Juncture 2018 («Единый трезубец НАТО 2018») пройдут в стране в октябре-ноябре этого года. В них примут участие более 40 тысяч военных из 31 страны — как государств, входящих в альянс, так и их партнеров, таких как Швеция и Финляндия. Это самые масштабные маневры на северном фланге НАТО после окончания холодной войны.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии26
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ил-20 погубила поразительная случайность387
На Бузову подают заявление в полицию26
Боширов оказался не Бошировым229
Подмосковье погрузилось во тьму15
Пока вы спали: Россию попросили остановить59
Видео
01:36
Мощный взрыв в Чечне попал на видео
Пожары Происшествия
02:04
Максакова тайно вышла замуж и пожалела
Шоу-бизнес
14:34
Трамп вмешался в конфликт РФ и Израиля по Ил-20
В мире Армия
10:12
Подмосковье погрузилось во тьму
Происшествия Другое
02:38
На Бузову подают заявление в полицию
Шоу-бизнес
08:39
Боширову придумали имя из анекдота
Политика Общество
03:10
Москва поймала Киев на нелепой лжи о Крыме
Общество Политика
00:39
Ил-20 погубила поразительная случайность
Армия Происшествия
03:30
Пока вы спали: Россию попросили остановить
Общество
00:10
В сети появилось видео сгибающегося телефона
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение