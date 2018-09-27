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Завод в Киеве отказался ремонтировать минометы «Молот»
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Завод в Киеве отказался ремонтировать минометы «Молот» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 51 минуту назад
Фото: NewPolice
Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что киевский завод «Маяк», входящий в концерн «Укроборонпром», отказывал ВСУ в ремонте и гарантийном обслуживании минометов «Молот».
«В течение пяти лет со дня поставки завод «Маяк» взял на себя обязательство проводить гарантийное обслуживание и ремонт минометов, если дефекты возникли не в результате нарушения правил эксплуатации и хранения продукции. По предварительным данным следствия, никакого гарантийного обслуживания, а тем более ремонта, «Маяк» в войсках не проводил», — рассказал Луценко, передает ТАСС.
По его словам, прокуратура ждет от воинских частей получения данных об отказах в ремонте. Луценко напомнил, что миномет приняли в эксплуатацию в ноябре 2015 года после прохождения успешных ведомственных испытаний.
Генпрокурор также заявил, что украинское следствие отрабатывает несколько версий взрыва миномета «Молот» под Ровно.
«Относительно случая на Ровенском полигоне — следствие выдвинуло несколько версий, в том числе человеческий фактор, двойной заряд, некачественные боеприпасы, неудовлетворительное техническое состояние минометов», — сказал Луценко.
Он добавил, что в ходе расследования допрошены 55 человек, изъяты четыре миномета и техническая документация. Также проведены следственные эксперименты, назначены 14 экспертиз, из которых шесть уже проведены.
Ранее минобороны Украины назвало причину нового взрыва миномета «Молот».
В июле президент Украины Петр Порошенко запрещал применять минометы «Молот» на время расследования трагедии на полигоне в Ровенской области, где в результате взрыва установки погибли четверо военнослужащих и восемь были ранены.
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