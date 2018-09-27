Завод в Киеве отказался ремонтировать минометы «Молот»

«В течение пяти лет со дня поставки завод «Маяк» взял на себя обязательство проводить гарантийное обслуживание и ремонт минометов, если дефекты возникли не в результате нарушения правил эксплуатации и хранения продукции. По предварительным данным следствия, никакого гарантийного обслуживания, а тем более ремонта, «Маяк» в войсках не проводил», — рассказал Луценко, передает ТАСС.

По его словам, прокуратура ждет от воинских частей получения данных об отказах в ремонте. Луценко напомнил, что миномет приняли в эксплуатацию в ноябре 2015 года после прохождения успешных ведомственных испытаний.

Генпрокурор также заявил, что украинское следствие отрабатывает несколько версий взрыва миномета «Молот» под Ровно.

«Относительно случая на Ровенском полигоне — следствие выдвинуло несколько версий, в том числе человеческий фактор, двойной заряд, некачественные боеприпасы, неудовлетворительное техническое состояние минометов», — сказал Луценко.

Он добавил, что в ходе расследования допрошены 55 человек, изъяты четыре миномета и техническая документация. Также проведены следственные эксперименты, назначены 14 экспертиз, из которых шесть уже проведены.

Ранее минобороны Украины назвало причину нового взрыва миномета «Молот».