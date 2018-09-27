Ил-20 погубила поразительная случайность

Газете ВЗГЛЯД стали известны новые обстоятельства гибели российского самолета-разведчика Ил-20 в Сирии . Данная катастрофа может оказаться наиболее уникальным примером поражения воздушной цели в истории авиации. Предварительные итоги расследования, проведенного по факту катастрофы Ил-20, разъясняют все нестыковки заявлений как российского Минобороны , так и Израиля

За время, прошедшее с момента катастрофы Ил-20, вопросов по поводу трагедии стало немногим меньше. Заявления Минобороны РФ и представителей израильского руководства прямо противоречат друг другу. Ведомство Шойгу винит Израиль в гибели 15 российских военнослужащих, Тель-Авив же настаивает, что всему виной «беспорядочная стрельба», которую устроили расчеты ПВО Сирии.

С одной стороны, подробные аргументы Минобороны России вызывают доверие, с другой — израильские летчики, бомбившие Сирию все последние годы, тщательно избегали любых столкновений с российскими силами. Трудно поверить, что в этот раз они внезапно решили спровоцировать конфликт с Россией, который уже привел к большим проблемам для Израиля в виде поставок в Сирию российских комплексов С-300.

Газета ВЗГЛЯД получила доступ к информации, которая позволяет в какой-то мере распутать этот клубок. Все дело в том, как именно ракета сирийского ЗРК поразила Ил-20.

Высокопоставленный источник, близкий к руководству ВВС России, рассказал газете ВЗГЛЯД предварительные итоги расследования, проведенного Минобороны по факту катастрофы Ил-20. По словам источника, сказанные сразу после трагедии слова Владимира Путина о «цепи трагических случайных обстоятельств» надо воспринимать практически буквально. Что, как ни парадоксально, не отменяет официальных заявлений Минобороны о вине израильских ВВС.

«В это трудно поверить, но ракета сирийского комплекса С-200 не наводилась на Ил-20. Она просто задела винты самолета в полете по направлению к израильскому F-16, — рассказал газете высокопоставленный генерал ВВС РФ. — Ракет было две. Полет первой ракеты мимо себя экипаж видел и доложил об этом на землю. А вторая, предположительно, лишь задела самолет, разрушила винты, вызвала пожар — но не взорвалась. Экипаж боролся с пожаром, включал вторую и третью систему пожаротушения (первая включилась автоматически), докладывал обстановку на землю, но катастрофы не удалось избежать».

Данная версия позволяет объяснить парадоксальные для любого специалиста заявления официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова . Он, напомним, утверждал, что командир экипажа «успел доложить о пожаре на борту», а сам самолет-разведчик исчез с радаров через четыре минуты после попадания ракеты. Но дело в том, что при обычном попадании ракеты в Ил-20 экипаж не смог бы ничего доложить — он бы мгновенно погиб. Масса боевой части (взрывчатки) ракеты комплекса С-200 — 217 кг, наполненных десятками тысяч поражающих элементов. Взрыв подобной силы наносит самолету (особенно такому, как Ил-20) катастрофические повреждения, после которых он камнем падает вниз. Однако отметка разведчика с радаров пропала, как сказано выше, только через четыре минуты — и это достаточно большое для такой катастрофы время. Что с высокой вероятностью означает, что самолет не падал вертикально вниз, а экипаж боролся до последней секунды.

Версия, тем не менее, подтверждает главные обвинения Минобороны РФ в адрес ВВС Израиля — ракета комплекса С-200 летела именно в сторону F-16, а на ее пути действительно оказался Ил-20. Она также полностью оправдывает расчет ПВО Сирии, который четко наводил ракету именно на израильский истребитель.

Другое дело, что столь современные истребители, как F-16, обладают большими возможностями обороны против столь устаревших ЗРК, как С-200. Комплекс С-200 в принципе не предназначен для поражения настолько высокоманевренных современных целей. Несомненно, израильский летчик четко видел полет ракеты именно по его самолету, об этом же ему говорила и автоматическая система предупреждения. Он был уверен в полной возможности уйти от ракеты, а значит, как заявляют в ВВС Израиля, не было смысла прикрываться российским Ил-20.

Бывший замкомандующего ПВО Сухопутных войск России генерал-лейтенант Александр Лузан, который в свое время инспектировал сирийские С-200, в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что ракета комплекса С-200 вполне могла не взорваться. «Эта ракета бьет по середине корпуса самолета, а не по головной части. Скорее всего, не сработала боевая часть и она просто физически долбанула по Ил-20, после чего самолет загорелся от кинетического удара», — подчеркнул он.

При этом Лузан предположил, как могли развиваться события. По его словам, система работает следующим образом: наземный радиолокатор С-200 подсвечивает цель, по которой должна произойти стрельба. На самой ракете имеется головка самонаведения, которая летит на подсвеченную цель и поражает ее.

«Это уже старенький комплекс. Ширина луча подсвета большая. Поэтому в область подсвета, если цель групповая, может попасть несколько целей. Тогда головка самонаведения ухватывает в полете ту цель, у которой самая большая отражающая поверхность, от которой наибольший сигнал.

Скорее всего, сирийцы действительно стреляли по F-16, но так как F-16 вдруг подлетел к нашему Ил-20, то головка самонаведения перенацелилась на Ил-20», — объяснил собеседник.

Нечто похожее произошло в 2001 году, когда украинская С-200 сбила над Черным морем российский пассажирский Ту-154, указал Лузан. «С-200 стреляла по мишени, но в поле зрения попал Ту-154. Головка сбросила мишень и пошла на гражданский лайнер. Примерно такая же картина произошла и здесь», — добавил он.

И все же, даже если данная версия полностью соответствует действительности, она оставляет и некоторые вопросы. В том числе не самые приятные для Минобороны РФ.

Знал ли руководитель полетов, находившийся в момент катастрофы на авиабазе Хмеймим, о расположении и действиях израильских истребителей? Если да — почему он направил Ил-20 на посадку именно в это время и именно по такому маршруту и не уведомил сирийскую ПВО, что в зоне ее стрельбы находится российский самолет? Если нет — как в таком случае в целом функционирует система управления полетами российской авиагруппы в Сирии и как она координируется с работой сирийских войск ПВО?

И еще. Даже очень опытные летчики не припомнят подобных случаев поражения самолетов зенитной ракетой — без ее подрыва и без захвата уничтоженного самолета как цели. Если указанная версия будет официально подтверждена в ходе расследования, гибель Ил-20 в Сирии останется в истории авиации как поистине уникальный пример трагического стечения обстоятельств.