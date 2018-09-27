Россия модернизирует атомные пушки

В ближайшие два года будет модернизирован главный калибр Сухопутных войск РФ . В 2019 году планируется обносить гигантские самоходные минометы "Тюльпан", в 2020-м — не менее внушительные САУ "Пион".

По данным на начало 2018 года армия России располагает 320 "Тюльпанами" и 430 "Пионами" — большинство машин находятся на хранении, в строю 40 минометов и 60 САУ. Артиллерийская часть установок останется без изменений — она и так превосходна. Модернизация затронет машины, на которых установлены орудия. На "Тюльпанах" смонтируют дополнительное вооружение, новые приборы наблюдения и связи, комплекс противоатомной защиты. "Пионам" в рамках программы по импортозамещению поменяют коробки передач, распределительные механизмы и агрегаты энергообеспечения. Также будут модернизированы средства связи и атомной защиты, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Уралвагонзавода

Самоходный 240-миллиметровый миномет 2С4 "Тюльпан" — самое мощное орудие в своем классе. Он способен посылать 130-килограммовые мины на 20 километров, разрушая вражеские укрепления и подземные бункеры. 203-миллиметровое САУ 2С7 "Пион" предназначено для подавления тылов, уничтожения особо важных оббъектов и средств ядерного нападения на дистанции до 47 километров. Оба орудия могут использовать тактические ядерные боеприпасы.