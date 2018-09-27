Битвы эпох: три самых жестоких танковых сражения в истории

в Из всех родов войск важнейшими, по-прежнему, являются танковые. Что касается значения тяжелых бронированных машин в реальной боевой обстановке, то ее трудно переоценить даже в современную ракетно-космическую эпоху. Что уж говорить о периоде Второй мировой, когда основные, ключевые битвы были, прежде всего, танковыми. На сей раз мы расскажем о трех величайших танковых сражениях этой войны — в 1941 г. под Дубно , в 1942 г. под Эль-Алмайеном и, конечно, под Прохоровкой в 1943 г.

Июнь 1941 г. : Битва под Дубно

В последнее время у историков и публицистов стало модно присваивать звание крупнейшего танковой битвы сражению под Прохоровкой, тогда как ничуть не меньшую роль в ходе войны сыграло другое, менее известное, но не менее кровопролитное сражение — под Дубно 23−28 июня 1941 г.

В этом есть определенная логика. Уже там и тогда исход боевых действий на всем советско-германском фронте мог быть предопределен, но при одном условии, если бы верх одержали танкисты РККА. Увы, этого не случилось, хотя возможности были для этого отличные.

Крупнейшей танковой битвой то, что происходило вокруг и около западноукраинского города Дубно, можно называть исключительно по арифметическим соображениям. Тяжелых боевых машин, которые в ней участвовали, было больше, чем на Прохоровском поле. И это действительно так.

27 июня 1941 г., когда советские мехкорпуса были ближе всего к достижению триумфа. Случись он тогда, возможно, враг никогда не дошел бы до Прохоровки, но, к сожалению, все сложилось совсем не так удачно.

Победа, как теперь понятно, была тогда очень близка. Нужно было всего лишь подержать соседними частями группу под командованием бригадного комиссара Н. К. Попеля, которая с боями вышла на окраины Дубно. Она вполне могла перерезать коммуникации 1-ой нацистской танковой группе, фактически взяв ее в окружение.

Но пехотные подразделения, вместо того чтобы двигаться вместе с танкистами, зачем-то прикрывали их с тыла. В результате прикрыть танки они так и не смогли.

Принято было в советской историографии представлять комиссара Н. Н. Вашугина чуть ли не самодуром, приказавшим атаковать лишь частью сил и угрожавшего расстрелять. Но он-то действовал правильно — не его вина, что командование Юго-Западного фронта проявляло откровенную нерешительность. В наступление даже не все танковые части, которые были уже переброшены, приняли участие. Именно от отчаяния, скорее всего, застрелился Н. Н. Вашугин, от осознания собственного бессилия помочь отправленным им в заведомо проигрышный бой частям.

Не обошлось, возможно, и без предательства, иначе как объяснить, почему главная ударная сила всей РККА — 4-ой мехкорпус под командованием того самого А. А. Власова — в решающем бою не участвовал?

Чисто формально он действовал в рамках инструкций командования Юго-Западного фронта, которое вместо предписанного Ставкой удара на Люблин решилось только на локальную операцию под тем самым Дубно.

Впрочем, и она могла принести успех, если бы навстречу танкистам Попеля пробились, например, танкисты прославленного потом командира М. Е. Катукова. Но его 20-ая танковая дивизия и остальные подразделениям 9-го мехкорпуса под командованием другого легендарного советского военачальника К. К. Рокоссовского не справились с мощной и обученной противотанковой обороной гитлеровцев..

В результате фашисты быстро оправились от неожиданного прорыва попелевцев к себе в тыл и сначала остановили их уже практически на улицах Дубно, а затем взяли в клещи и разгромили, принудив к переходу к обороне все остальные советские танковые силы.

Последние не только в бою, но и на марше из-за поломок, недостатка горючего и ударов авиации врага понесли очень тяжелые потери. Вот так вместо вполне реального триумфа получился жуткий разгром.

Июль-ноябрь 1942 г. : Cражение под Эль-Аламейном

Свое величайшее танковой сражение во время Второй мировой войны было и у британцев. Случилось оно у египетского местечка Эль-Аламейн в 1942 г. Строго говоря, не случилось, а продолжалось всю вторую половину этого года.

Об этой битве, как и о большинстве других, случившихся на их фронтах, помимо советско-германского, у российской и западной историографии имеются весьма различные представления. Если на Западе принято придавать им гипертрофированное значение, у нас, напротив, в порядке вещей подчеркивать вторичный характер того, что происходило в Северной Африке.

Истина, как водится, посередине, — безусловно, на полях под Москвой, в окопах Сталинграда и Курской дуги шли главные сражения. Но если бы значительные силы гитлеровцев не были бы отвлечены теми же боями под Эль-Аламейном, сдерживать врага РККА было бы еще труднее.

Да и стратегически, если бы нацисты сумели перерезать Суэцкий канал, то это существенно усилило бы их позиции. Взятие Александрии и Каира могло подтолкнуть Турцию к участию в войне на их стороне.

По своим масштабам сражение в египетской пустыне было весьма внушительным. По численности участников оно уступало боям под Дубно, где с двух сторон участвовало свыше 3000 танков, но превосходило битву под Прохоровкой — примерно 1500 против 1200.

Так или иначе танковые дуэли в Эль-Аламейне были чрезвычайно важны и за тысячи километров от него. Да и с моральной точки, ведь успех английских братьев по оружию укреплял и без того высокий дух защитников Сталинграда. В свою очередь их героизм самым кардинальным образом повлияли на их ход и результат сражения в Египте.

Прежде всего, благодаря им, сначала «Лис пустыни» — немецкий генерал-фельдмаршал Э. Роммель не получил две недостающие дивизии, так как они были отправлены Гитлером на Восточный фронт. Потом из-за желания взять Сталинград любой ценой, фюрер забрал из Италии, еще и 2-ой воздушный флот А. Кессельринга.

Таким образом, в самый разгар боев за «дверную ручку Александрии» (по определению Роммеля), он лишился защиты с воздуха и путей подвоза горючего. Британская авиация потопила несколько итальянских транспортов — и нацистские танки лишились возможности передвигаться.

Роммелю пришлось отказаться от тактики подвижной обороны, заняв статичные позиции. Там их медленно, но верно перемолола британская 8-ая армия под командованием Б. Монтгомери.

В пользу британцев сыграл также тактический просчет гитлеровцев — в поход на Ближний Восток они отравились, оставив у себя в тылу Мальту, где находились военно-воздушные и военно-морские базы Великобритании. В результате их коммуникации и без переброски большей части авиации на советско-германский фронт находились под ударом.

Но все ошибки Гитлера не умаляют мужества британцев. Сначала они сдержали натиск корпуса Роммеля, а потом прорвали его оборону, расколов фронт врага на две части.

Крах гитлеровцев в этом случае мог быть предопределен, но он не случился из-за нежелания руководства западных стран торопиться с открытием Второго фронта. Иначе они лишились бы основания ссылаться на занятость войск на Североафриканском ТВД.

1943 г. : Противостояние под Прохоровкой

Отдавая заслуженную дань уважения сражавшимся с нацистами под Дубно и Эль-Аламейном, нельзя не признать, что все же именно Прохоровка является главным сражением танковых армий во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Потому, что именно там решилась окончательно судьба той и и другой — даже самым упертым нацистам там стало ясно, что их песенка спета.

Прохоровка была не просто крупной танковой битвой, а решающей битвой на решающем участке фронта. У советской 5-ой танковой армии под командованием П. А. Ротмистрова, спешно переброшенной на это направление из состава резервного Степного фронта, там не было права на ошибку и отступление.

Для нацистов из 2-го танкового корпуса Пауля Хауссера, в принципе, тоже все было поставлено на кон. Но шансов у них было изначально немного как в конкретном бою, так и в целом в войне против СССР и его союзников.

Тем не менее, если бы им удалось прорваться тогда, 12 июля 1943 г., и выйти на оперативный простор для продвижения к Курску, у наших войск могли возникнуть большие проблемы. По этому питомцы Ротмистрова сражались отчаянно и за себя, и за тех, кого фашисты могли, если бы их взяла, в итоге окружить. С потерями не считались ни те, ни другие.

Формально фашисты потеряли меньше боевых машин — 300 из 400 имевшихся против 500 из 800 советских. Но в процентном отношении эти потери были для них куда более чувствительными чувствительными. С сотней оставшихся в строю танков вояки Хауссера уже не представляли серьезной угрозы.

А бросать последние резервы гитлеровская Ставка не решилась. К тому же, далеко на Западе их внимание отвлекла высадка союзников на Сицилии.

Но самое главное, фашисты уже поняли, что имеют дело с совсем другим противником. Советские танкисты под Прохоровкой и их предшественники под Дубно — это были совсем разные танкисты. Не только в плане боевой выучки, но и восприятия войны. Они уже знали, какую беду на нашу землю принес фашизм, какие зверства творили гитлеровцы на оккупированной территории.

Понятно, что советские воины бились жестко и решительно, прекрасно зная, какой лютый враг противостоит им в лице эсэсовцев. Это помогало им, хотя бы отчасти компенсировать превосходство немецких танков «Тигр», способных поражать наши Т-34 с более дальнего расстояния.

Спасение было одно — стараться как можно быстрее сблизиться с неприятелем. В этом случае уже у наших бронированных машин появлялось преимущество в виде более высокой маневренности.

Танки в гитлеровском логове

Справедливости ради надо заметить, что еще одно крупное и тоже решающее танковое сражение случилось в самом конце войны. Роль танковых армий при штурме Берлина была также весьма велика. Именно они "прогрызли" систему оборонительных позиций на Зееловских высотах, и именно они окружили гитлеровскую столицу и на ее улицах помогали штурмовым группам пробиваться в центр.

Но все-таки Берлинская операция — заслуга всех родов войск без исключения в равной степени. Как, впрочем, и в достижении Великой Победы в целом.