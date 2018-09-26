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Украина проиграла войну за Азовское море
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Украина проиграла войну за Азовское море 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Twitter/Planet Today
Азовское море и Керченский пролив остаются российскими. По крайней мере, пока. Статус водоема не определен, а в борьбе за него у Москвы есть очень сильный аргумент. Да и построенный Россией Крымский мост дает дополнительные гарантии.
Проблемы для Киева кроются в договора о совместном использовании Азовского моря. В этом документе нет ни слова о международном морском праве, поэтому все недоразумения должны решаться исключительно в результате переговоров двух заинтересованных сторон.
Украинское издание "Еспрессо" пишет, что Киеву бессмысленно надеяться на международное вмешательство, несмотря на обращение в ООН. Напомним, что жалобу в международную организацию на действия России в Азовском море Украина подала еще в феврале этого года, но никакого решения до сих пор не последовало. До этого в Киеве даже звучали смелые заявления о захвате Крымского моста.
Пытаясь показать свою силу на Азовском море, Украина провела там сегодня тактические учения. Отрабатывались задачи по уничтожению надводных целей и морского десанта противника.
А несколько дней назад президент Петр Порошенко рассмешил весь мир тем, что похвалился проходом двух ржавых украинских кораблей под Крымским мостом в Азовское море. Лидер Незалежной забыл упомянуть, что поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" уже дышат на ладан.
Для того, чтобы они не развалились, в походе на Азовское море их сопровождали российские корабли. Это было нужно для того, чтобы не допустить затопления украинских кораблей как металлолома, а также во избежание провокаций в российских водах. К счастью, все обошлось: украинские корабли добрались до Азовского моря и встали на якорь в порту Мариуполя.
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