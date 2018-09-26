Украинские и российские военные сцепились под Крымским мостом

Стали известны подробности прохода двух украинских кораблей под Крымским мостом. Оказывается, капитанов судов не на шутку напугали безобидные маневры российских пограничников.

В украинских СМИ произошедшее называют не иначе как опасным инцидентом. Российский пограничный катер типа "Мангуст" на большой скорости пытался сблизиться с украинскими кораблями, которые вышли в Азовское море через Керченский пролив и прошли под Крымским мостом, пишет издание "Обозреватель".

А на странице ВМС Украины в Facebook опубликована видеозапись происшествия. Отмечается, что экипажи малых бронированных артиллерийских катеров "Лубны" и "Кременчуг" своими решительными действиями не допустили российский катер к месту стоянки поисково-спасательного судна "Донбасс" и морского буксира "Корец".

Только почему-то ни журналисты, ни официальные лица не упоминают о том, что российские корабли сопровождали украинские катера с одной целью — чтобы не допустить провокаций под Крымским мостом.

В Киеве же проход своих кораблей восприняли не иначе как победу украинского флота. Президент Петр Порошенко с гордостью сообщил в Twitter, что его корабли вышли в Азовское море и в перспективе станут частью новой военно-морской базы. Не менее важной новостью на Украине стал и тот факт, что экипажи кораблей могли лично посмотреть на Крымский мост.

Стоит отметить, что поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" уже дышат на ладан. Именно поэтому их взяли в кольцо российские корабли. "Донбасс", когда-то служивший плавучей мастерской, был построен в Польше в 1969 году, а буксир "Корец" сошел со стапелей в Ярославле в 1973 году.