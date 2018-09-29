Россию призвали покинуть Приднестровье

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Премьер Молдавии призвал РФ вывести войска из Приднестровья 

News.ru + ещё 6 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Молдавии Павел Филип обратился к РФ с призывом начать процесс вывода военных сил с территории Приднестровья. Он сделал заявление, выступая на заседании ГА ООН.
«Несмотря на сложности, которые мешают процессу урегулирования, власти в Кишиневе намерены определить в формате «5+2» политическое решение затянувшегося конфликта, спровоцированного извне в восточной части Республики Молдова», — приводит слова Филипа РИА Новости.
Генеральная ассамблея ООН призвала РФ вывести войска из Приднестровья. Соответствующий проект резолюции, предложенный Молдавией, был вынесен на голосование 22 июня. Её поддержали 64 государства, против высказались 14, ещё 83 страны воздержались.
Российские миротворцы вошли в зону конфликта в Молдавии 29 июля 1992 года.
Ранее временно отстраненный от должности президент Молдавии Игорь Додон в эксклюзивном интервью News.ru заявил, что войска РФ должны остаться в Приднестровье.
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